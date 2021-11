Stadt Hattingen setzt jetzt verstärkt auf die 2G-Regel

Hattingen. Die Stadt Hattingen verschärft ihre Corona-Schutzmaßnahmen. Ab nächsten Samstag (20.11.) gilt in diesen Institutionen die 2G-Regel.

Die Corona-Pandemie erfordert neue Schutzmaßnahmen: Ab Samstag (20.11.) gilt fürs Stadtmuseum, die Bücherei und Bürgertreffs der Stadt Hattingen die 2G-Regel.

„Wir wollen in der andauernden Pandemie weiter unsere Besucherinnen und Besucher willkommen heißen. Um niemanden einer Ansteckungsgefahr auszusetzen und einen sicheren Rahmen zu gewähren, gilt ab Samstag in einigen Einrichtungen die 2G-Regel“, so Bürgermeister Dirk Glaser.

Dies gilt für die Bürgertreffs, das Holschentor, das Stadtmuseum und die Stadtbibliothek – ab Samstag (20.11.) müssen Besucher 2G (geimpft oder genesen) nachweisen. Ausnahme: Menschen unter 16 Jahren, wenn keine Schulferien sind. Sie gelten durch Tests an Schulen und Kitas als gleichgestellt.

