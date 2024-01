Stadt Hattingen muss Gebühren für Pässe und Urkunden anheben

Hattingen Die Gesetzgebung lässt der Stadt Hattingen keine Wahl: Zu Beginn des neuen Jahres muss die Verwaltung mehrere Gebühren anheben. Die Details.

Die Stadt Hattingen hat keine Wahl: Die Gebühren für Reisepässe und das Ausstellen von Urkunden steigen an.

Seit Jahresbeginn können Kinderreisepässe im Bürgerbüro an der Bahnhofstraße 48 nicht mehr neu ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden: Hintergrund ist das Gesetz zur Modernisierung des Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens, das in Kraft getreten ist. Bereits ausgestellte Kinderreisepässe behalten allerdings ihre Gültigkeit bis zum Ablaufdatum.

Das Bürgerbüro Hattingen in der Bahnhofstraße 48. Foto: Stephan Lucka / FUNKE Foto Services

Ab sofort haben Eltern die Möglichkeiten einen regulären Reisepass für ihr Kind, auch ePass genannt, zu beantragen. Die Gebühr beträgt 37,50 Euro. „Dieser Reisepass ist ein maschinenlesbares Ausweisdokument mit zusätzlichen elektronischen Sicherheitsmerkmalen, der für weltweite Reisen nutzbar ist“, erklärt Markus Filsch, Leiter des Bürgerbüros. Die Reisepässe werden mit einer sechsjährigen Gültigkeit ausgestellt.

Achtung: Wartezeit bei der Urlaubsplanung im Blick haben

„Diese werden aber nicht vor Ort, sondern in der Bundesdruckerei in Berlin erstellt, was mehrere Wochen Produktions- und Wartezeit bedeutet. Das ist besonders in Hinblick auf die Schulferien im Auge zu behalten“, so Filsch. Auch die Vorlaufzeit für Terminbuchungen sei zu beachten: Diese beträgt aktuell vier bis fünf Wochen.

Für Auslandsreisen innerhalb der EU kann auch ein normaler Personalausweis beantragt werden, der ebenfalls sechs Jahre gültig ist.

Auch die Gebühren für den regulären Reisepass wurden zum 1. Januar um zehn Euro auf nunmehr 70 Euro angehoben.

Lesen Sie auch:

Auch beim Standesamt gibt es Anpassungen: Die Gebühr für die jeweils erste Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunde ist von zehn Euro auf jetzt 15 Euro angestiegen. Für jede weitere Ausführung werden zehn Euro statt bisher fünf Euro fällig. Eine Übersicht zu allen weiteren Anpassungen gibt es online unter www.hattingen.de

