Stadt Hattingen meldet enorme Nachfrage für ihren Ferienspaß

Das Budenbauen am Zippe in Bredenscheid ist immer ein Höhepunkt des Ferienspaßes der Stadt Hattingen – hier ein Bild aus dem vergangenen Sommer.

Hattingen. Auch der zweite Ferienspaß in Corona-Zeiten wird für die Stadt Hattingen offenbar ein Erfolg – die ersten Angebote sind bereits ausgebucht.

Seit zehn Tagen laufen die Anmeldungen für den Ferienspaß in den Sommerferien – und die Stadt Hattingen freut sich über eine enorme Nachfrage.

Neben der guten Nachricht über die hohe Nachfrage berichten die Mitarbeiterinnen aber auch über technische Tücken: Ein Absturz des Server-Anbieters der Buchungsplattform Tremaze sorgte nämlich für Verzögerungen bei Buchungen. „Wir sind froh, dass die Online-Anmeldung trotz anfänglicher Stolpersteine mittlerweile reibungslos funktioniert“, so Lisa Vavra von der Jugendförderung. Die ersten Angebote aus dem Programm sind bereits ausverkauft. Vor allem der Abenteuerspaß am Zippe und die Action-Rad-Woche sind beliebt.

Anmeldungen sind über das Online-Portal auf der Hattingen-Seite möglich

Der Ferienspaß bietet etwa Tanzkurse in Zumba und Ballett, Drachenbaukurse, Up-Cycling-Projekte, eine Kinderkunstwoche und vieles mehr: „Wir bleiben optimistisch, dass wir unsere Angebote auch trotz Corona in geplanter Form umsetzen können“, so Lisa Vavra.

Unter www.ferienspass.hattingen.de können Interessierte Online-Tickets buchen. Sozialkarten sind ebenfalls noch vorhanden und können gegen Vorlage eines Bescheides telefonisch gebucht werden. Fragen werden telefonisch unter 204-3851 (Lisa Vavra) und 204-3853 (Tabea Hörder) beantwortet.

