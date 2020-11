Stadt Hattingen lässt noch acht Straßen und Wege sanieren

Hattingen. Schlussspurt bei den Straßensanierungen: Die Stadt Hattingen lässt bis zum Jahresende noch an acht Orten Arbeiten durchführen.

Straßen werden von Schlaglöchern befreit, Gehwege erneuert und barrierefrei zugänglich gemacht: Für diese Maßnahmen hat die Stadt Hattingen für dieses und das kommende Jahr 540.000 Euro veranschlagt. So soll Verkehrsteilnehmenden und Fußgängern eine möglichst sichere Teilnahme am Straßenverkehr ermöglicht werden.

Sanierungsarbeiten an drei Straßen und auf fünf Wegen

Bis zum Jahresende stehen noch einige Bauarbeiten an: Ab Mittwoch, 25. November, bis voraussichtlich 4. Dezember werden die August-Rautenberg-Straße in Welper, die Droste-Hülshoff-Straße in der Südstadt und ein Teil der Bergstraße in Blankenstein saniert.

Im Laufe des Dezembers beginnen die Arbeiten an fünf asphaltierten Wirtschaftswegen, also beispielsweise Feld- oder Waldwegen: Am Kneibel von Salzweg 1 bis Am Kneibel 1; Am Ruhr von Wodantal bis Am Ruhr 41; Waldweg an zwei Abschnitten; Heierberg an zwei Abschnitten; Paasstraße beginnend der Hausnummer 32 bis 60 und von der Friedhofskapelle bis zur Hackstückstraße.

Stadt will Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten

Die Stadt ist bemüht die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und bittet um Verständnis. Betroffene Anlieger werden von der ausführenden Baufirma Anton Schön GmbH & Co KG per Schreiben über die bevorstehenden Arbeiten informiert.

Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten an den Gehwegen der Ruhrallee, der Schillerstraße und der Lessingstraße in der Südstadt sowie der Essener Straße in Niederwenigern. Ebenfalls auf dem Programm standen barrierefreie Bordsteinabsenkungen an der Rauendahlstraße und vor der Erik-Nölting-Schule sowie bei den Einmündungen Marxstraße und Bogenstraße in Welper.

