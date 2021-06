Stadt Hattingen bietet jetzt mehr Plätze für den Ferienspaß

Hattingen. Die Corona-Lage macht es möglich, dass die Stadt Hattingen mehr Plätze für den Ferienspaß anbieten kann. Hier gibt es die einzelnen Angebote.

Wegen der sinkenden Inzidenzzahlen und der damit verbesserten Pandemie-Lage gibt es zusätzliche Ferienspaß-Plätze in Hattingen.

Bei diesen Veranstaltungen gibt es die zusätzlichen Plätze

Bei einigen Veranstaltungen kann die Abteilung Jugendförderung der Stadtverwaltung jetzt 30 Kindern einen Platz anbieten, beispielsweise wurde der Abenteuerspaß am Zippe in Bredenscheid von der ersten bis zur sechsten Woche um je zehn Plätze aufgestockt.

Das Pilotprojekt ,,Zippe next level‘‘ wird um fünf weitere Plätze erweitert. Ebenso können nun bei der Fußball-Ferienschule, bei der Natursafari, und beim offenen Treff Rauendahl 30 statt 20 Kinder teilnehmen. Der Abenteuerspielplatz in Holthausen von der vierten bis zur sechsten Ferienwoche wird für weitere zehn Kinder geöffnet.

Neu ist eine Schnitzeljagd durch die Innenstadt in Hattingen

Neu ist eine Schnitzeljagd am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 16 Uhr durch die Innenstadt. An den Startpunkten obere Heggerstraße (ehemaliger Kodi), an der Sparkasse Roonstraße und am Carré-Platz können sich interessierte Kinder eine Stadtkarte abholen, an Aktionen teilnehmen und sich mit einer vollen Karte eine Überraschungstüte am Rathaus abholen.

Die zusätzlichen Tickets können unter www.ferienspass.hattingen.de gebucht werden. Wer Fragen zum Ferienspaß hat, kann sich unter 204-3851 oder -3853 melden.

