Die Stadt Hattingen will die Mobilitätswende vorantreiben. Dazu fragt sie jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern Daten ab.

E-Mobilität Stadt fragt nach Daten für die Mobilitätswende in Hattingen

Hattingen. Die Stadt Hattingen will die Mobilitätswende vorantreiben. So sollen die Bürgerinnen und Bürger bei der Datensammlung für ein Konzept helfen.

Die Stadt will die Mobilitätswende vorantreiben. Dazu entwickelt die „MobilitätsWerkstatt Hattingen“ Konzepte und benötigt Daten als Grundlage.

Vom 1. bis zum 30. Juni wird im Rahmen des Kooperationsprojektes der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Ruhr Uni Bochum und der Stadt Hattingen eine Bürgerbefragung zur persönlichen Mobilität im Alltag durchgeführt. Die Ergebnisse der Erhebung sollen die Basis zur Planung der E-Mobilität in Hattingen bilden.

„Wenn es um die Reduzierung des Treibhausgases CO-2 geht, sind auch die Kommunen gefragt. Die Stadt Hattingen stellt sich dieser Verantwortung und arbeitet bereits in unterschiedlichen Projekten mit der ,MobilitätsWerkstatt’ zusammen“, erklärt Baudezernent Jens Hendrix.

Um die richtigen Weichen in Richtung Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort stellen zu können, benötige Hattingen die Mithilfe der Einwohnerinnen und Einwohner. „Je mehr Menschen sich daran beteiligen, umso zielgenauer kann die Stadt Hattingen die Zukunft planen,“ ruft Jens Hendrix zur Teilnahme auf.

Dazu werden an markanten Orten in der Stadt Poster aufgehängt, die via QR-Code direkt zur Umfrage leiten. Alternativ ist sie unter https://ww3.unipark.de/uc/hattingen2030/ erreichbar.

