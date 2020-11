Sprockhöveler wird für seinen Anhänger bestraft

Sprockhövel. Ein Sprockhöveler gerät mit seinem Gespann in eine Verkehrskontrolle. Auto plus Anhänger waren zu schwer. Dafür kassierte er eine Geldstrafe.

Wer in Besitz des Führerscheins Klasse B ist, sollte sich in Fällen, wo hinter dem Pkw noch ein Anhänger befestigt werden soll, genau informieren. Wenn nämlich da nicht alles genau nach Vorgaben des Straßenverkehrsamtes beachtet wird, kann man dafür bestraft werden: Ein Sprockhöveler hat diesbezüglich vor dem Amtsgericht Hattingen jetzt eine 1200-Euro-Erfahrung machen müssen.

Angeklagter findet Strafe überzogen

Der 33-Jährige war im Mai diesen Jahres am Hoppe in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten, ohne schlechtes Gewissen zeigte er den Polizeibeamten seinen Führerschein der Klasse B. „Die Polizisten wussten selbst nicht genau, ob das nun rechtens war oder nicht mit meinem Anhänger“, so der Angeklagte. Doch es entwickelte sich ungünstig für den 33-Jährigen: 1200 Euro Strafe sollte er bezahlen. „Das finde ich erheblich überzogen“, sagte er nach Verlesung der Anklageschrift, die ihm einen Vorsatz unterstellte. „Ich habe mich vor der Fahrt im Internet informiert und es so verstanden, als decke mein Führerschein auch den Anhänger mit ab“, sagte er. Doch das erwies sich als falsch, denn bei der Überprüfung von Auto plus Anhänger stellte sich heraus, das beides deutlich über dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen lag.

Führerschein BE wäre nötig gewesen

Wer den Führerschein Klasse B besitzt, darf mit seinem Fahrzeug auch einen Anhänger ziehen. Der Anhänger darf aber maximal für eine Gesamtmasse von 750 Kilo zugelassen sein. Wer einen größeren Anhänger ziehen möchte, muss darauf achten, dass die zulässige Gesamtmasse des Gespanns nicht über 3,5 Tonnen liegt. Wer größere Anhänger ziehen möchte, benötigt die Erweiterung des Klasse-B-Führerscheins oder die Führerscheinklasse BE (Pkw mit Anhänger zwischen 750 kg und 3500 kg zulässiger Gesamtmasse). Mittlerweile hat der Angeklagte besagten Führschein BE gemacht.

Keinen Vorsatz festgestellt

Sowohl Staatsanwaltschaft wie auch Richter Johannes Kimmeskamp wollten dem Angeklagten glauben, dass er nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig gehandelt hatte. Doch bei der Strafe blieb es: 30 Tagessätze á 40 Euro, also bei der 1200-Euro-Erfahrung.