Sprockhöveler unterstützt neues Projekt in Ruanda

Sprockhövel. Der Sprockhöveler Ulrich Pätzold-Jäger engagiert sich bei Sozialprojekten in Ruanda. Aktuell ist das eine Mehrzweckhalle für eine Grundschule.

Der Sprockhöveler Ulrich Pätzold-Jäger hat sich unter anderem mit Sozialprojekten in Ruanda einen Namen gemacht. Über Jahre engagierte er sich für ein Jungenheim in Kigali, wo Kinder von ihrem Schicksal als Waisen- oder Straßenkinder aufgefangen werden. Berichtet wurde in diesem Zusammenhang über den Bau eines Gebäudes mit Küche und Speisesaal, für dessen Errichtung sich Pätzold-Jäger und das Bundesland Rheinland-Pfalz, das eine Partnerschaft mit Ruanda pflegt, eingesetzt haben.

Herausforderung für eine Grundschule

Nun folgt ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Situation der Menschen vor Ort, und wieder ist Ulrich Pätzold-Jäger dabei. Das neue Projekt betrifft die Grundschule Kijote im Norden Ruandas, eine Gründung der Presbyterian Church für 585 Schüler, davon 281 Mädchen und 304 Jungen. Die Schule besitzt fünf Klassenräume, teils aus luftgetrockneten, teils aus gebrannten Ziegeln erbaut. Den Schülern soll eine gute und solide Bildung gemäß den Richtlinien von UNICEF und Bildungsministerium vermittelt werden.

Halle soll 72.000 Euro kosten

Doch die ländliche Lage stellt die Schule auch vor große Herausforderungen: So fehlt ihr bislang ein geeigneter Versammlungsraum etwa für Elternabende oder andere größere Schulversammlungen – besonders bei schlechtem Wetter. Bedarf ist also für eine Mehrzweckhalle, die auch für Erwachsenenbildung und kulturelle Events genutzt werden könnte. Über das rheinland-pfälzische Koordinationsbüro wurde eine Kostenkalkulation erstellt, wonach knapp 72.000 Euro für Halle, Toiletten, Zisterne und Möblierung benötigt werden.

Pätzold-Jäger wirbt um Spenden

Ulrich Pätzold-Jäger berichtet, das Projekt sei bewilligt, es könne im Februar 2021 beginnen. Auch die Vereinigte Evangelische Mission Wuppertal habe sich beteiligt. „4500 Euro habe ich durch Drehorgelauftritte vor Altenheimen zusammengetragen, ich benötige jetzt noch 3500 Euro, damit die Halle gebaut werden kann“, sagt Pätzold-Jäger und wirbt um Unterstützung (Kontakt: pae-jae@web.de).