Sprockhöveler nutzen die Corona-Lage zur Entschleunigung

Sprockhövel. Sprockhöveler nutzen den „Lockdown light“ zur Entschleunigung wie zum Privatsport - und genießen den Herbst. Was die Umfrage sonst noch zeigt.

Seit dem 2. November gelten bundesweit neue Maßnahmen, um die erneute Welle an Neuinfektionen im Rahmen der Corona-Pandemie zu verlangsamen. Der „Lockdown light“ betrifft viele Bereiche. Aber was bedeutet er für die Menschen in Sprockhövel?

Was sie jetzt machen oder was sie besonders empfehlen, hat die Redaktion im Rahmen einer Straßenumfrage auf Abstand erfahren. Jeder hatte dabei seine ganz eigene Art und Weise, mit der aktuellen Lage umzugehen.

„Ich bleibe zu Hause und mache meinen Balkon winterfest“

Annegret Schmidt-Kramann macht es mit ihrem Mund-Nasen-Schutz sehr deutlich. Dort prangt die deutliche Botschaft „Abstand halten!“ Genau das macht die Wahl-Sprockhövelerin auch in der aktuellen Lage. „Ich bleibe mehr zu Hause und mache meinen Balkon winterfest“, erklärt sie im Gespräch. Zum Einkaufen hat es sie heute in die Innenstadt verschlagen, aber ansonsten bewegt sie sich lieber im Freien.

Auch Ursula und Erhard Beser waren in der Stadt unterwegs. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Genau wie Sabrina Közle mit ihrer Familie. An diesem Tag geht es mit Tochter Luisa (5) und deren Großmutter Christel in die Stadt zum Einkaufen, aber ansonsten genießen sie als Trio wie auch als Mutter-Tochter-Gespann gerne die Herbstzeit im Freien. „Der Monat ist quasi eine Entschleunigung. Sämtliche Kinderaktivitäten sind ausgesetzt“, erzählt Sabrina Közle.

Das alles findet natürlich digital statt

Dafür geht es jetzt gemeinsam zum Wandern in den Wald oder neue Fahrradstrecken werden gemeinsam ausprobiert. „Wir machen, so gut es geht, viel draußen und genau das würde ich auch den anderen empfehlen. Geht raus und genießt den Herbst!“

Das es aber nicht nur draußen weitergeht, zeigt die digitale Sport-Alternative einer Sprockhövel-Besucherin, die anonym bleiben möchte. „Mit meinen Kindern gehe ich jetzt ebenfalls gerne raus, aber in der mamafreien Zeit freue ich mich, dass mein Pilates-Kursus dennoch stattfindet“, erklärt die Sechsunddreißigjährige Bochumerin mit einem Augenzwinkern. „Das alles findet natürlich digital statt. Das Wohnzimmer wird zur Sporthalle.“

Tour mit dem Wohnmobil muss warten

Und auch das Ehepaar Beser hat sich an diesem Samstag aufgemacht, um einzukaufen. Eine neue Brille vom Optiker gibt es an diesem Tag. In dieser Zeit wären sie normalerweise mit dem eigenen Wohnmobil unterwegs oder würden Konzerte und Theaterstücke besuchen. „Ich lese jetzt viel und mit unseren Freunden und Verwandten telefonieren wir derzeit vermehrt als früher“, erzählt sie beim Anprobieren der neuen Brille vor dem Geschäft.