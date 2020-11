Sprockhöveler fährt amerikanische Polizeiautos

„Ich bin kein Poser oder Blaulichtjunkie, so was mag ich nicht“, sagt Markus Hagen. Manch einer würde genau das annehmen, schließlich hat der Wahl-Sprockhöveler ein sehr auffallendes, ungewöhnliches Hobby: Er liebt amerikanische Polizei-Einsatzfahrzeuge und restauriert sie in den Originalzustand und zur deutschen Straßenzulassung.

Affinität zu Amerika und Polizeiautos

„Ich hatte bereits als Junge eine Affinität zu Amerika und zu Polizeiwagen“, erzählt der 49-Jährige, „ausgelöst durch die Polizeiserie ,CHiPs’ und verstärkt durch meinen ersten USA-Urlaub mit meiner Schwester Tina, als ich 16 war.“ In der Serie geht es um die California Highway Patrol, die kalifornische Autobahnpolizei. „Zufällig war auch das erste Polizeiauto, das ich in den USA gesehen habe, ein CHiPs-Wagen – und heute habe ich selbst einen – und dazu zwei Police-Motorräder!“

Freunde helfen sich gegenseitig

Und das kam so: 2001, mit 30 Jahren, sei er zufällig im Netz auf die Webseite eines Vereins gestoßen, die amerikanische Einsatzfahrzeuge aufbereiten und sie in den Originalzustand zurückversetzen, erzählt Hagen. „Ich dachte mir: Ach guck mal, noch so ein paar Bekloppte wie ich!“ Er ging zu einem Vereinstreffen und ist seither Mitglied. Über die Jahre seien Freundschaften entstanden und man helfe sich gegenseitig – bei der Beschaffung von US-Fahrzeugen und auch bei Reparaturen: „Ich kann selbst Elektronik oder einen Motor reparieren, dafür kann ich nicht lackieren – wir ergänzen uns im Verein großartig.“

Im Innenraum des Polizeiautos ist eine Konsole zur Steuerung von Funk, Sirene und Lichter montiert. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Ausgemusterte amerikanische Einsatzfahrzeuge können Interessenten online kaufen, große Police-Departments bieten sie bei Online-Auktionen feil. Je nach Alter und Zustand werden Autos für etwa 2000 bis 5000 Dollar versteigert. Dazu kommen für deutsche Käufer Speditions-, Fracht-, und Steuerkosten. „Und die Wagen haben – abgesehen von einer Klimaanlage – in der Regel günstigste Ausstattung und sind zudem bei Verkauf in einem schlechten Zustand.“ Zum einen bis zum Geht-nicht-mehr im Dienst heruntergefahren und zum anderen entfernten die Police-Departments die Beschriftung mit einem Schleifgerät oder einer Stahlbürste, Kabel der Sirenen und von sonstigem elektronischen Polizeiequipments würden einfach durchgeschnitten, zählt er auf.



Sagenhaft hoher Spritverbrauch

Dazu kommt: „Der Spritverbrauch dieser Autos liegt bei 14 bis 16 Litern auf 100 Kilometern, es ist also kein Auto für jeden Tag.“ Warum ihn trotz all dieser Fakten das Police-Virus infiziert hat, da muss Hagen nicht lange überlegen: „Diese Fahrzeuge sind weich gefedert, man gleitet durch die Straßen und durch den V8-Motor hat man auch noch eine gute Beschleunigung – das Fahren macht so einfach richtig Spaß!“ Und das Vereinsleben sei einmalig, findet Hagen: Vor Corona engagierten sich die Mitglieder auf Events, beispielsweise dürfen sich auf Kinderheim-Festen Kinder in die Autos setzen und bei Tagen der offenen Tür bei der Polizei zeigen sie deutschen Polizisten und auch interessierten Bürgern, womit die amerikanischen Einsatzfahrzeuge ausgestattet sind. „Wenn wir dann mit mehreren Wagen unterwegs sind und man sieht das Grinsen der Passanten, das ist schon toll!“

Hohe Hürden für Zulassung in Deutschland

An Hagens Dodge Diplomat von 1987 von der California Highway Patrol hat er mit Hilfe von Vereinskollegen ganze sechs Monate gebastelt, „fertig restauriert hat so ein Wagen dann einen Wert von 15 bis 20.000 Euro.“ Trotz Originalzustand: Mit Blaulicht-Junkies – wie manche vermuten würden – hat Hagens Hobby rein gar nichts zu tun: „Damit man das Auto in Deutschland zugelassen bekommt, muss die Lichtleiste auf dem Dach abgeklemmt und auch abgedeckt sein.“ Auch Radaranlagen müssen funktionsuntüchtig gemacht und bei neueren Wagen auch die sogenannte Pushbar, die in den USA zum Wegschieben von Unfall-Fahrzeugen dient, abmontiert werden. Aber auch ohne Blaulicht: Markus Hagen fällt mit seinen amerikanischen Einsatzfahrzeugen auf – nicht nur in Sprockhövel.

Der Verein der Freunde amerikanischer Polizeiautos

Die ersten Dokumentationen von amerikanischen Polizeiwagen stammen etwa von 1910. Sheriff-Wagen sieht man in amerikanischen Landkreisen, Police-Autos in Städten und die Highway Patrol ist die Autobahnpolizei in den USA.

Der Verein Police Car Owners of America wurde 1991 in den USA gegründet, seit 1997 gibt es den deutschen Ableger PCOOA European Chapter: www.pcooa-ev.de. Police Car Owners of America European Chapter hat aktuell 60 Mitglieder, der Mitgliedsbeitrag liegt bei 50 Euro im Jahr. Die California High Patrol (CHP) hat Forschung betrieben, welche Lichter zur größten Sichtbarkeit beitragen: Besonders empfindlich reagiere das menschliche Auge auf gelb, orange und grün – deshalb haben die CHiPs-Fahrzeuge immer ein nach hinten blinkendes gelbes Licht.

Das blaues Einsatzlicht deutscher Polizeiautos hingegen wurde 1933 eingeführt. Mit dem nicht so weit scheinenden blauen Licht sollte sichergestellt werden, dass in Kriegszeiten Bomber in der Luft Einsatzfahrzeuge nicht so leicht wahrnehmen und womöglich als Ziele attackieren.