Sprockhöveler erfüllen bedürftigen Kindern Weihnachtswünsche

Wunschkarte an einem Weihnachtswunschbaum früherer Jahre. Inzwischen schon zum elften Mal organisiert die Freiwilligenbörse Sprockhövel die Spendenaktion zugunsten von Kindern aus einkommensschwächeren Sprockhöveler Familien.

Sprockhövel. Zum inzwischen elften Mal organisiert die Freiwilligenbörse Sprockhövel eine „Weihnachtswunschbaumaktion“ für bedürftige Kinder. So läuft sie ab.

Die Freiwilligenbörse der Stadt Sprockhövel stellt auch in diesem Jahr wieder einen „Weihnachtswunschbaum“ auf. Ziel der inzwischen traditionellen Spendenaktion ist es, Kindern aus einkommensschwächeren Sprockhöveler Familien einen ganz persönlichen Weihnachtswunsch zu erfüllen.

Am Donnerstag, 26. November, wird der Weihnachtswunschbaum von 18 bis etwa 21 Uhr vor dem Geschäft „Grafik- und Kunstgewerbe Regina Isenbeck“ an der Mittelstraße 30 in Haßlinghausen präsentiert.

Kinder hängen ihre Wunschzettel an Holzbaum

Das Konzept des Wunschbaumes ist simpel: Jedes Kind, das einen besonderen Wunsch zu Weihnachten hegt, kann einen Wunschzettel an dem Holzbaum anbringen. Wer wiederum einen Kinderwunsch erfüllen möchte, erhält bei der Freiwilligenbörse auf Nachfrage einen dieser Wunschzettel. Eine Liste der eingegangenen Wünsche wird auch auf der Homepage der Stadt Sprockhövel (www.sprockhoevel.de) veröffentlicht. Spenderinnen und Spender können sich per E-Mail oder telefonisch im Rahmen der Öffnungszeiten bei der Stadt melden.

Die Geschenke werden nach Kauf durch die Spenderinnen und Spender bei der Freiwilligenbörse abgegeben. Wer wem ein Geschenk gekauft hat, bleibt somit geheim.

Angefangen hat alles mit 35 Weihnachtswünschen

Allein im vergangenen Jahr haben die ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger der Freiwilligenbörse auf diese Weise 170 Kinderwünsche in enger Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro, dem Jugendamt und der Flüchtlingsbetreuung erfüllt. Mittlerweile läuft die Aktion seit elf Jahren, angefangen hat alles mit 35 Weihnachtswünschen. Für immer wird die Baumaktion in der heutigen Form mit dem Namen des inzwischen verstorbenen Erich Tolle verbunden sein, der nicht mehr ausschließlich auf einen grünen Plastikbaum zurückgreifen wollte und dann doch lieber einen weit größeren, zerlegbaren Holzbaum zimmerte, an dessen ausladenden Armen viele Wunschzettel befestigt werden können.

Fragen zur Wunschbaumaktion oder zu den Aktivitäten der Freiwilligenbörse werden unter den Rufnummern 02324 / 9705480 (Freiwilligenbörse) und 02339 /917356 (Bärbel Mays, Seniorenbüro im Rathaus) beantwortet.

>>> Hier gibt es mehr Nachrichten aus Sprockhövel und Hattingen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen