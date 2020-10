Sprockhöveler Ebay-Betrüger gibt Tat vor Gericht zu

Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen

Das Verfahren gegen den jungen Sprockhöveler wurde gemäß §153a der Strafprozessordnung eingestellt. Unter dem Titel „Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen“ heißt es in Absatz 2: „Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren vorläufig einstellen und zugleich dem Angeschuldigten [...] Auflagen und Weisungen erteilen.“

Diese Auflagen und Weisungen müssen geeignet sein, „das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen“ und dürfen der Schwere der Schuld nicht entgegen stehen. In Betracht dafür kommt beispielsweise ein Geldbetrag an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen, eine gemeinnützige Leistung zu erbringen oder an einem sozialen Training teilzunehmen.