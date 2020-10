Sprockhöveler bereiten Corona-Kontrolleuren wenig Arbeit

Wie ist Sprockhövel bislang durch das Corona-Jahr gekommen? Die täglich vom Kreisgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen sprechen mit Blick auf die 25.000-Einwohner-Kommune eine deutliche Sprache: Abgesehen von einem Sprockhöveler, der durch oder mit dem Corona-Virus gestorben ist, gibt es immer nur sehr kleine Zahlen von Infizierten, eine gleichbleibende Größe an Genesenen.

Zu viele Gäste in der Gastwirtschaft

Angelika Densow, in der Verwaltung zuständig für Sicherheit und Ordnung und somit auch für die Überwachung der Corona-Schutzverordnung, spricht vor dem Hintergrund monatelanger Streifgänge durch die Gemeinde mit insgesamt vier städtischen Mitarbeitern von einer guten Bilanz. „Natürlich haben wir immer wieder mal Personen ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen – etwa an Bushaltestellen“, berichtet sie. Auch eine Gastwirtschaft beherbergte deutlich zu viele Gäste, so dass die Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Angelika Densow erwähnt in diesem Zusammenhang auch ein Lebensmittelgeschäft, wo das Personal nicht ordnungsgemäß durch eine klare Schutzwand von den Kunden getrennt war. Die Stadt verwarnte, schrieb Bußgeldbescheide, „aber in der Summe können wir zufrieden sein“, sagt die Beamtin.

Neue Verordnungen seit Oktober

Zusammenrottungen von Feierwütigen und Corona-Leugnern hat es nach ihrer Auskunft nicht gegeben. Nun meldet dich die Ordnungsbehörde mit aktuellen Veränderungen in der Öffentlichkeit zurück. „Ab dem 1. Oktober gelten neue Vorgaben für private Feiern und Fest, also Veranstaltungen mit vornehmlich geselligem Charakter“, informiert Densow. Nach wie vor dürfen diese nur aufgrund eines herausragenden Anlasses wie etwa Jubiläum, Hochzeit, Taufe oder Geburtstag mit höchstens 150 Teilnehmern stattfinden. Die Stadtverwaltung informiert, neu sei in diesem Zusammenhang die Regelung, dass bei solchen Festen, die außerhalb der Wohnung stattfinden, eine Pflicht zur vorherigen Anzeige bei der Ordnungsbehörde besteht.

Bessere Möglichkeiten der Kontrolle

„Die Anzeige der Veranstaltung muss spätestens drei Werktage vor dem Termin in schriftlicher Form erfolgen. „Im Ergebnis haben wir als Behörde also damit das Wissen, wo und wann und in welcher Größenordnung etwas stattfindet“, sagt Angelika Densow. Somit sei die Grundlage für Kontrollen geschaffen. Neu ist ebenfalls, dass die Verantwortlichen von Festveranstaltungen eine Teilnehmerliste aufstellen müssen, die während der Feier zu aktualisieren ist. Zu den Namen müssen die Daten der Gäste (Adresse, Telefonnummer, Zeitpunkt der An- und Abreise) dokumentiert und für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt werden.

Ausnahmen sind möglich

Doch diese Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt. Angelika Densow informiert, dass abweichende Teilnehmerzahlen aufgrund der Entwicklung des so genannten Inzidenzwertes möglich sind. Liegt die Sieben-Tages-Inzidenz über dem Wert von 35 (bedeutet: über 35 Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis), dürfen an Festen höchstens 50 Personen teilnehmen. Ab einem Inzidenzwert von 50 sind maximal 25 Teilnehmer zulässig, die Party schrumpft also zunehmend, wenn die Zahl der Neuinfektionen steigt. Die Ordnungsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen auf der Grundlage von besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten zulassen.

Höhe der Bußgelder

Verstöße gegen die Anzeigepflicht einer Veranstaltung können mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, falsche Angaben und erhebliche Abweichungen in den Kontaktdaten können mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro geahndet werden.

Der erwähnte Inzidenzwert als Richtschnur für die Größe von Feiern wird täglich auf der Homepage des Ennepe-Ruhr-Kreises www.enkreis.de aktualisiert.