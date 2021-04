Sprockhöveler als Paten für Klimabaumprojekt gesucht

Sprockhövel. Sprockhövel nimmt teil an einer Klimabaumaktion von RVR und Emschergenossenschaft. Freiwillige pflanzen auf ihrem Grund wertvolle Baumsetzlinge.

Unter dem Motto „Du hast das Grundstück. Wir haben den Baum“ setzt der Regionalverband Ruhr (RVR) in Kooperation mit der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ und der Emschergenossenschaft ein Projekt mit und für die Region auf. Dabei sind sich die Initiatoren sicher, dass das Projekt in der Metropole Ruhr mehr als nur gut ankommt und schnell viele private Haus‐ und Grundstückseigner gefunden werden, die einen Klimabaum großziehen möchten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

wichtiger Bestandteil der Grünen Infrastruktur in Sprockhövel

Bäume können das Klima verbessern. Sie mindern Schadstoffe, binden Kohlendioxid und in Hitzesommern helfen sie, Temperaturen zu senken und Luftfeuchte zu erhöhen. Neben den Grünflächen sind sie damit wichtiger Bestandteil der Grünen Infrastruktur einer Stadt. Das meint auch die Sprockhöveler Klimaschutzmanagerin Ioanna Ioannidou. Mit jedem gepflanzten Baum setzten die Bürger ein Zeichen für den Klimaschutz.

Wer für einen der Klimabäume eine Baumpatenschaft auf seinem Wohngrundstück übernehmen möchte, kommt so ans Ziel: Ab sofort sind Bewerbungen für die ersten Klimabäume über die Website www.klimabaeume.ruhr mit einem Bild vom Pflanzort möglich. Auch gut zu wissen: Bei den Klimabäumen handelt es sich um Apfel‐, Birnen‐, Kirsch‐ und Pflaumenbäume, die nicht nur zur Klimaverbesserung beitragen, sondern auch aromatische Früchte liefern. Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular zur Baumpatenschaft sind unter: www.klimabaeume.ruhr zu finden.

Ausgabe der ersten 100 Klimabäume in Sprockhövel ab 17. April

Die Ausgabe der ersten 100 Klimabäume erfolgt am 17. April per Terminvergabe und coronakonform über eine der Verteilerstellen – unter anderem auch in Sprockhövel. Die große Klimabäume‐Aktion mit der Ausgabe mehrerer tausend Klimabäume an Baumpaten findet dann erst im Herbst statt. Dass die Region hier zusammenhält und man sich gemeinsam für Klimaverbesserungen einsetzt, zeigt die Liste der Kommunen, die die Ausgabe der Klimabäume an die Bürger organisieren. Nicht nur die Stadt Sprockhövel ist bei der Verteilung dabei, sondern auch die Gemeinde Bönen sowie die Städte Bergkamen, Castrop‐Rauxel, Ennepetal, Gelsenkirchen, Gevelsberg, Gladbeck, Hattingen, Herne, Herten, Neukirchen‐Vluyn, Selm, Voerde (Niederrhein), Witten und Xanten.

+++Wir möchten wissen: Wie kommen Sie durch die Krise? Was vermissen Sie, wie blicken Sie in die Zukunft? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!+++

Das Projekt Klimabäume wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur‐ und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Es ist Teil der Offensive Grüne Infrastruktur 2030, einem Leitprojekt des RVR für die Metropole Ruhr aus der Ruhr‐Konferenz NRW.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns