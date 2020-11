Sprockhövel: Zukunftskommission soll abgeschafft werden

Sprockhövel. Schwarz-Grün positioniert sich in Sprockhövel. Zu erwarten sind auch Konsensprobleme, aber die Zukunftskommission wollen beide abschaffen.

Fast alle Ratsparteien und Wählergemeinschaften sind mit ihrem früheren Spitzenpersonal in die neue Ratsperiode gestartet. Allein bei der CDU hat es einen Austausch bei Stadtverband und Ratsfraktion gegeben: Christian Waschke ist neuer Fraktionsvorsitzender, zusammen mit den Grünen kann seine Fraktion künftig die Akzente in der Sprockhöveler Politik setzen. Im WAZ-Gespräch äußert er sich über seine neue Aufgabe.

WAZ: Warum gab es bei der CDU den Wechsel an der Fraktionsspitze?

Waschke: Wir haben uns überlegt, wie wir künftig am besten verfahren. Torsten Schulte hat sich zum ersten Stellvertreter der Bürgermeisterin wählen lassen, da wäre zusätzlich der Fraktionsvorsitz, der ja die Wortführerschaft verlangt, eine zu große Belastung im Ehrenamt geworden.

Zweimal haben CDU und Grüne SPD-Kandidaten für das Bürgermeisteramt verhindert. Aber gibt es darüber hinaus auch gemeinsame Projekte?

Wir haben zusammen die Bürgermeisterkandidatin unterstützt, gemeinsame Themen identifiziert und wir wollen mit unserer deutlichen Ratsmehrheit gestalten. Es gibt regelmäßige Treffen der Fraktionsvorstände, dort stimmen wir die anstehenden Themen ab. Konkret kann man das etwa daran sehen, dass wir die Themen Wirtschaft und Senioren mit mehr Gewicht bei der Bildung der Ausschüsse versehen haben.

Wie standen SPD und FDP zu dem Vorschlag eines Wirtschaftsausschusses?

Sie haben zugestimmt.

Warum hat das Oberthema Digitalisierung keinen Niederschlag in der Ausschussbildung gefunden?

Digitalisierung ist zu wichtig, als dass sie in einem Ausschuss behandelt werden sollte. Sie ist gleichermaßen in Bereichen wie Wirtschaft, Verwaltung oder Schule von großer Bedeutung, sie soll überall vorangetrieben werden.

Die Sprockhöveler Grünen sind eher links positioniert, gibt es da nicht Unbehagen an Ihrer Basis?

Es wird immer wieder Themen zwischen CDU und Grünen geben, die nicht konsensfähig sind, natürlich sind Differenzen zu erwarten. Aber wenn ich beobachte, wie sich die Grünen mit ihrem neuen Parteiprogramm aufstellen, dann sehe ich durchaus gute Schnittmengen mit der CDU. Auch wir setzen auf Nachhaltigkeit. Und im Ernst: Wir haben in Sprockhövel begrenzte Mittel für die Umsetzung von politisch Wünschenswertem etwa beim Umweltschutz

.

CDU und Grüne haben die Mehrheit im Rat, ist die Stimme der Wählergemeinschaft MiS eine Dauerleihgabe?

Martin Debold von der MiS ist Einzelratsmitglied, hat also keinen Fraktionsstatus. Er hat sich schon während des Wahlkampfes für die Unterstützung unserer Bürgermeisterkandidatin entschieden und will auch weiterhin unsere Politik unterstützen.

Was haben Firmen von Ihrem Bündnis zu erwarten, die mit Wünschen nach Expansion und zusätzlichen Gewerbeflächen an Sie herantreten?

Die CDU steht dazu, dass Angebote gemacht werden sollen. Aber der Schwerpunkt liegt auf dem schonenden Flächenverbrauch. Es ist ja Fakt, dass wir in Sprockhövel zu wenige Flächen haben. Das Thema hat Bürgermeisterin Noll übrigens zum Chef-Thema gemacht. Am Ende des Tages werden wir mit den Grünen über jeden Einzelfall diskutieren.

Haben Sie vor, Beschlüsse, die durch SPD/FDP/WfS-Mehrheiten zustande gekommen sind, zu ändern?

Wir werden überlegen, bei welchen Beschlüssen es sinnvoll ist, sie zu korrigieren. Ein Thema steht aber bereits fest: die Zukunftskommission. Die ursprüngliche Idee war doch, dass die Bürgerschaft im Rahmen einer solchen Kommission kreative Ideen entwickelt, wie die Steuermittel sinnvoller in der Stadt eingesetzt werden. Doch die Resonanz war nicht zufriedenstellend. In diesem Zusammenhang war es auch ein falsches Signal, einen Zukunftsmanager einzustellen. Alle wichtigen Themen können wir auch mit der Ausschussarbeit bearbeiten. Die Zukunftskommission aber ging an den Ausschüssen vorbei.

Wann wollen Sie die Zukunftskommission abschaffen?

Es gibt noch keine Beschlussvorlage, aber es wird nicht lange dauern. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir arbeitsfähig werden.

Zur Person

Christian Waschke ist 55 Jahre alt, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist römisch-katholisch. In der Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Haßlinghausen gehört der Sprockhöveler dem Kirchenvorstand an.

Waschke arbeitet als Projektmanager im EDV-Bereich. Bis zu seiner Wahl als Fraktionsvorsitzender der CDU war er Vorsitzender des Stadtverbandes.