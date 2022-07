Sprockhövel: Unfall unter Alkoholeinfluss, Kradfahrer stürzt

Schwer verletzt hat sich ein 56-jähriger Kradfahrer bei einem Unfall am Samstagabend in Sprockhövel-Haßlinghausen.

Sprockhövel. Unter Alkoholeinfluss stand ein Mann der nun in Sprockhövel-Haßlinghausen mit seinem Krad stürzte. Das sagt die Polizei zum Unfallgeschehen.

Kradfahrer stürzt beim Abbiegevorgang

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Wuppertal gegen 18.30 Uhr mit seinem Sozius auf der Straße „Rathausplatz“ in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs. In Höhe des Rewe Marktes beabsichtigte er, links abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad samt Beiwagen, in dem sich der 31-jährige Sozius befand, der Fahrer stürzte mit seinem Krad beim Abbiegevorgang. Der 56-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall ohne Fremdeinwirkung schwer, sein Beifahrer leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass sowohl der 56-Jährige, als auch der 31-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

