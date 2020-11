Sprockhövel: TSG-Jugend bietet digitalen Adventskalender an

Sprockhövel. Die Vereinsjugend der TSG Sprockhövel bietet einen digitalen Adventskalender an. Der hilft dem Verein und der Händlerschaft gleichermaßen.

„Auch uns als Verein hat die Pandemie hart getroffen: Wir haben weiterhin laufende Kosten, aber keine Einnahmen“, sagt Patrick Knieps, Koordinator und Trainer beim Jugendfußball der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Sprockhövel. Wenn bald wieder Spiele erlaubt werden, müssten auch wieder Schiedsrichter bezahlt werden, deren Kosten normalerweise durch Einnahmen bei den Hallen-Turnieren gedeckt werden – die aber aktuell untersagt sind, erklärt Knieps. „Das ist natürlich ein großes finanzielles Problem.“

In nur fünf Tagen 65 Adventskalender verkauft

TSG-Trainer Patrick Knieps sorgt sich um die Finanzen der TSG Sprockhövel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Außerdem benötigten die Jung-Fußballer teure Trainingsmaterialien wie Bälle, Hütchen, Trikots und mehr, zählt Knieps auf. Es habe zwar einen Spendenlauf gegeben und die Eltern der jungen Sportler engagierten sich sehr beim Verein, aber all das reiche nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. Er sei daher kürzlich spontan auf die Idee gekommen, Adventskalender zu verkaufen, um der Fußballjugend der TSG finanziell unter die Arme zu greifen – doch für die Produktion sei es zeitlich zu knapp gewesen, erzählt der 31-Jährige weiter. „Meine Freundin hat dann virtuelle Kalender vorgeschlagen.“ Die Idee trifft offenbar einen Nerv: „In den ersten fünf Tagen haben wir bereits 65 Adventskalender verkauft“, freut sich der Jugendfußballtrainer.

Jeden Tag ein Video und ein Gutschein per E-Mail

Für einen Verkaufspreis von knapp 27 Euro gibt es wie bei einem normalen Adventskalender 24 Türchen, statt Schokolade stehe aber hinter jedem eine Kooperation mit einem Sprockhöveler Betrieb oder Dienstleister. „Ab dem 1. Dezember veröffentlicht mein Kollege Sascha Külpmann jeden Tag ein Video auf unserer Facebook- und Instagramseite und gibt damit bekannt, was hinter dem aktuellen Türchen steht.“ Hinter den meisten stünden Gutscheine mit Rabatten für Waren und Dienstleistungen der Kooperationspartner – „wie einer Bäckerei, einem Steakhouse, Friseur, Optiker, Fitnessstudio, Weinhändler und vieles mehr“, verrät Knieps. Priorität sei, die genauen Details geheim zu halten: „Wir wollen die Überraschung nicht verderben, das gehört ja beim Adventskalender dazu!“

Händler und Geschäftsleute begeistert von der Aktion

Wichtig sei aber das Prozedere zum einlösen der Gutscheine: Die Kunden müssten ihre Kalender-Kaufbestätigung und den jeweiligen Gutschein, den sie täglich automatisch per E-Mail erhalten, vor Ort beim Kooperationspartner vorzeigen, erklärt er. Die Geschäftsleute vor Ort hätten das Konzept zur Aktion übrigens sehr gut angenommen, findet Knieps: „Bis auf eins, zwei Händler haben alle sofort super-positiv reagiert, wir sind zur Zeit auch noch mit einigen im Gespräch.“ Er erwarte, dass schlussendlich etwa 25 bis 35 Partner bei der Kooperation mitmachen werden – „somit werden täglich zwischen dem ersten und dem 24. Dezember Gutscheine von ein bis zwei Geschäftsleuten, Betrieben und Dienstleistern enthüllt.“

TSG-Fußballjugend hofft auf mindestens 100 verkaufte Kalender

Der Erlös der Kalender gehe zwar zu 100 Prozent an die TSG Sprockhövel, aber den schwer durch den Lockdown getroffenen Händlern, Dienstleistern und Betrieben vor Ort sei mit der Aktion natürlich auch geholfen, glaubt Knieps: „Win-Win – zumindest solange die Kalender-Käufer die Gutscheine auch einlösen.“ Das wollten die Jungfußballer befeuern, in dem sie in den Sozialen Medien für ihre Partner werben, erklärt er weiter. „Wir hoffen insgesamt auf einen Verkauf von 100 bis 150 Adventskalendern.“ Sollte die Aktion sehr erfolgreich werden, würde das übrige Geld vernünftigerweise gespart: „Denn man weiß ja nicht, wie lange uns die Pandemie noch begleitet.“ Für den Erfolgsfall könne er sich außerdem vorstellen, die Aktion im kommenden Jahr zu wiederholen: „Denn die Aktion ist für ganz Sprockhövel toll und dadurch wächst die TSG und das Dorf noch näher zusammen!“

Gutscheine sollen Geschäfte beleben

Etwa 500 Mitglieder zwischen sieben und 19 Jahren hat die Fußballjugend der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) 1881 Sprockhövel e.V. – Infos zum Verein gibt’s auf: www.tsg-fussballjugend.de

Der Adventskalender-Verkauf ist die erste Aktion dieser Art, die die Fußballjugend der TSG in Kooperation mit Händlern, Betrieben und Dienstleistern in Sprockhövel durchführt. Der Erlös der Kalender kommt dem Verein zugute, damit sollen laufende Kosten gedeckt werden und durch die Gutscheine sollen die Geschäfte vor Ort belebt werden. Die virtuellen Adventskalender sind zu 26,90 Euro ausschließlich auf den TSG-Seiten in den Sozialen Medien zu erwerben:

Auf Facebook: www.facebook.com/TSG-Sprockhövel-Youngsters-2195562120669526Und auf Instagram: www.instagram.com/tsgsprockhoevelfussballjugend/ Erhältlich sind die Adventskalender bis voraussichtlich 4. Dezember. Da die Kalender nur virtuell sind, sind sie nicht limitiert.