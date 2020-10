Sprockhövel: Trunkenheitsfahrt landet zufällig vor Gericht

Es waren „Märchen wie aus 1001-er Nacht“, die jetzt im Prozess gegen einen 36-Jährigen vor dem Amtsgericht Hattingen zur Sprache kamen. Angeklagt war der junge Mann A. wegen einer vorsätzlichen Trunkenheitsfahrt. Diese indes war nur zufällig aufgefallen, als er und die weiteren Insassen mit ihrem Pkw am 26. Januar gegen 4.15 Uhr wegen eines Motorschadens auf der A 43 nahe der Auffahrt Sprockhövel auf den Seitenstreifen fuhren, um auf den ADAC zu warten. Doch dann kam plötzlich unerwartet die Autobahnpolizei vorbei.

Promillegrenze(n) für Autofahrer In Deutschland liegt die Promillegrenze für Autofahrer bei 0,5. Allerdings drohen schon ab einem Wert von 0,3 Sanktionen, sofern der Fahrer den Verkehr gefährdet oder eine auffällige Fahrweise an den Tag legt und mit Alkohol am Steuer erwischt wird. Für Fahranfänger in der Probezeit und Verkehrsteilnehmer unter 21 Jahren gilt die 0,0-Promillegrenze. Ab einem Promillewert von 0,5 drohen Kfz-Fahrern unabhängig vom Fahrstil ein Bußgeld in Höhe von 500 bis 1500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein bis drei Monate Fahrverbot, ab 1,1 der Entzug der Fahrerlaubnis sowie eine variable Geldstrafe nach Tagessätzen oder aber eine Freiheitsstrafe.

Auf der Rückfahrt von einer Familienfeier in Lippstadt nach Hause hatten sich der Angeklagte, seine Lebensgefährtin, seine Schwester und zwei ihrer Kinder damals befunden, dies hatte der Angeklagte dem Gericht schon an einem früheren Verhandlungstag geschildert. Aber damals ebenfalls behauptet, nicht er sei den Wagen in jener Nacht gefahren, sondern seine Schwester. Die und ihre Kinder allerdings seien beim Eintreffen der Autobahnpolizei bereits von seinem Schwager abgeholt worden. Die Schwester des Angeklagten hatte dessen Aussage vor Gericht bestätigt, ebenso A.s Freundin.

Schwankend auf der Fahrerseite ausgestiegen

Beim Eintreffen der Autobahnpolizei allerdings hatte A. noch etwas ganz anderes gesagt, schilderte nun eine als Zeugin geladene Polizeibeamtin: Schwankend sei er damals auf der Fahrerseite ausgestiegen, habe zu ihr gesagt, er sei gefahren. Er habe auf der Familienfeier zwar Alkohol getrunken, die Freundin habe ihn dazu überredet. Warum ein Alkoholtest später aber einen Wert von 1,32 Promille ergab, könne er sich nicht erklären.

Vor Gericht dagegen hatte A. gesagt, er selbst habe sich, nachdem die Schwester abgeholt worden sei, wegen der Sitzheizung auf den Fahrersitz gesetzt und sich dort mit Wodka-Cola-Drinks bis zum Eintreffen des ADAC zusätzlich warm zu halten versucht. Entsprechende Spirituosen habe sie im Auto allerdings nicht gesehen, sagte jetzt die Polizeibeamtin. Die auch aussagte, dass A. während des Wartens auf die Gelben Engel „wohl nicht damit gerechnet hat, dass plötzlich wir vorbeikamen“.

Verteidigerin fordert Einstellung des Verfahrens

Während A.s Verteidigerin für diesen einen Freispruch forderte, wegen eines fehlerhaften Datums in der Anklageschrift – statt 2020 war die Tat in dieser auf 2019 datiert – zuvor sogar die Verfahrenseinstellung beantragt hatte, sah der Vertreter der Staatsanwaltschaft die Schuld A.s als erwiesen an. Und deutete zudem an, das A. einige der Zeugen in diesem Prozess wohl zu Falschaussagen animiert habe.

Das sah Richter Johannes Kimmeskamp genauso: „Ich finde es ungehörig, dass man Familienmitglieder so in die Falle laufen lässt“, sagte er angesichts der A.s Schwester und seiner Freundin nun drohenden Strafverfahren. Was A.s eigene Einlassungen vor Gericht betrifft, so sagte Kimmeskamp, er halte es „für völlig unverständlich, dass Sie sich im Falle, dass diese stimmen würden, nicht schon beim Eintreffen der Polizei verteidigt haben“. Zudem frage er sich, wie A. nach dem Warmhalten-Trinken später noch sein Auto nach Hause hätte fahren können...?

„Sie nehmen die Justiz überhaupt nicht ernst“

„Sie nehmen die Justiz überhaupt nicht ernst, machen mit Straftaten einfach weiter“, sagte Kimmeskamp zu dem mehrfach und auch teils einschlägig vorbestraften A.. Und verurteilte ihn zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe – ohne Bewährung. Außerdem werde A.s Fahrerlaubnis eingezogen und er für zwei Jahre für eine Neubeantragung gesperrt.