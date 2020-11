Sprockhövel: Sabine Noll setzt konsequent auf Bürgerservice

Vor zwei Wochen hat Sabine Noll (CDU) die Amtsgeschäfte von ihrem Vorgänger Ulli Winkelmann übernommen. Ein Schönwetter-Job wird die Aufgabe als Bürgermeisterin nicht werden, dafür sind die Rahmenbedingungen durch Corona und die finanziellen Bürden, die auf dem städtischen Etat lasten, zu schwer. Darüber sprach die Rathaus-Chefin mit Redakteur Matthias Spruck.

WAZ: Wo liegen die Unterschiede zwischen Monheim, wo Sie bislang Stadtkämmerin waren, und Sprockhövel?

Noll: Grundsätzlich sind die Aufgaben in den beiden ungefähr gleich großen Kommunen gleich. Die personelle Ausstattung der Stadtverwaltung in Monheim ist jedoch komfortabler. Aber hier wie dort sind die Mitarbeiter sehr engagiert und stimmen in ihrer Zielsetzung, für die Bürger da zu sein, völlig überein.

Haben Sie nach Sprockhövel auch eigene Mitarbeiter mitgebracht?

Ich habe niemanden mitgebracht. Zurzeit ist die Sekretärinnenstelle vakant und der Stadtrat muss die Wiederbesetzungssperre aufheben, damit jemand eingestellt werden kann. Aber das hat nichts mit mir zu tun.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem ersten Beigeordneten Volker Hoven, der ja bei der Kommunalwahl ihr Mitbewerber war?

Sehr gut. Wir sind beide Verwaltungsprofis, was im Wahlkampf gesagt und geschehen ist, ist nun vorbei. Wir beide hatten überhaupt keine Probleme, danach wieder zur Sacharbeit zurückzukehren. Das wird ja auch zurecht von uns erwartet.

Gab es bereits Kontakt zu den Bürgermeistern der umliegenden Städte?

Kontakte gab es schon, sie waren harmonisch und konstruktiv und sie sind wichtig für mich, denn ohne die Kommunikation mit dem Umland geht es nicht.

Wie war die Resonanz auf Ihre erste Bürgersprechstunde am vergangenen Donnerstag?

Dafür, dass es die erste Sprechstunde war, kann ich über die Resonanz nicht klagen. Es gab Leute, die persönlich vorbeigeschaut haben, aber ich hatte auch Anrufe und es besteht ja zudem die Möglichkeit, nach Voranmeldung per Video mit mir verbunden zu werden. Diese Praxis soll übrigens auch nach der Corona-Pandemie weiter laufen. Und ich möchte die Bürgersprechstunde gerne zumindest einmal monatlich für Berufstätige etwas später anbieten.

Was waren die Themen?

Es waren viele verkehrliche Themen, Geschwindigkeitsübertretungen, Motorradlärm – Dinge eben, die Menschen, die im Grünen leben, beschäftigen. Und darüber hinaus wurde auch der Bereich des Ordnungsamtes angesprochen.

Bürgermeisterin Noll bei der ersten Ratssitzung am 5. November. Foto: Walter Fischer

Planen Sie noch weitere Neuerungen?

Abgesehen vom Bürgerhaushalt, der aber erst im kommenden Jahr Thema sein kann, möchte ich die Geschäftsordnung des Rates so ändern, dass die Fragestunde für die Bürger am Anfang und nicht am Ende der Sitzung stattfindet. Auch den Mängelmelder möchte ich verbessern, den Bürger nutzen können, wenn ihnen eine defekte Laterne, ein Müllhaufen oder Ähnliches auffällt. Auch die Möglichkeit, online Bürgerbeteiligungsverfahren zu gestalten, sollen eingeführt werden.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie vom Ordnungsdienst über das Verhalten der Bürger im Hinblick auf die Corona-Schutzverordnung?

Die Mitarbeiter gewinnen den Eindruck, dass die Maßnahmen akzeptiert werden. Aber es gibt auch großes Bedauern darüber, dass die Gastronomie geschlossen ist. Bislang handhaben wir das so, dass bei Verstößen freundlich ermahnt wird, die Vorschriften zu befolgen. Wenn das aber nicht wirkt, werden wir künftig vermehrt Bußgelder verlangen.

Nach der ersten Ratssitzung: Führt Corona dazu, dass Gremiensitzungen künftig immer deutlich kürzer sind?

Ja, das soll so sein, so sollen die Teilnehmer wie auch die Zuschauer geschützt werden.

Das Forum der Grundschule Börgersbruch, wo die meisten Sitzungen stattfinden, ist noch viel kleiner als die Glückauf-Halle.

Das stimmt, aber es lässt sich hervorragend gut lüften, ein Vorteil gegenüber der Glückauf-Halle. Wie es auch sei, Sitzungen sollen grundsätzlich stringenter durchgeführt werden. Nicht jede Vorlage muss zuerst noch vorgelesen werden, das kostet Zeit. Die Gesundheit aller Beteiligten hat Vorrang.

Geht diese Praxis der Zeitverknappung nicht auch auf Kosten der Aussprache, der Diskussion und damit der Demokratie?

Die Geschäftsordnung für den Rat sagt, dass jedem Redner bei einem Tagesordnungspunkt fünf Minuten Redezeit zu gewähren sind, das gehört zur Demokratie dazu. Daran wird nichts geändert.

Wird der Themenkomplex Digitalisierung einen Niederschlag haben in der neuen Ausschussstruktur?

Der Stadtrat wird sich demnächst mit der Ausschussstruktur beschäftigen. So viel vorab: Es wird Modifizierungen geben. Digitalisierung ist von großer Bedeutung in vielen Bereichen, in den Schulen, in der Wirtschaft, in der Verwaltung. Das kann man aber nicht in einem monothematischen Ausschuss isolieren. Die verschiedenen Ausschüsse behandeln Themen und Inhalte, wo Digitalisierung eine tragende Rolle spielt und wo sie zum Tragen kommt.

Wie geht es der Stadt finanziell?

Ich werde in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 19. November einen Bericht dazu abgeben. Bund und Land haben ja zugesagt, die Gewerbesteuerausfälle aufzufangen. Abschlagszahlungen werden noch in diesem Jahr erfolgen. Aber wir wissen ja noch nicht, wie sehr unsere Wirtschaft durch Corona geschwächt worden ist, also werden wir noch einige Zeit mit den daraus resultierenden Defiziten leben müssen.

Sie haben von Ihrem Vorgänger den Vorsitz für das Förderprogramm der VITAL-Projekte geerbt. Wissen Sie schon, welche Akzente Sie da setzen möchten?

Es stimmt, ich habe die Übernahme dieser Aufgabe zugesagt. Aber coronabedingt konnte sie bislang noch nicht erfolgen.