Sein Strafregister umfasst mehrere doppelseitig und eng beschriebene Blatt Papier. Und auch am Mittwochmorgen waren es mehr als zwei Dutzend Betrugsfälle, die vor dem Amtsgericht Hattingen verhandelt wurden. Dafür wurde der Angeklagte aus dem Gefängnis geholt. Am Ende kamen noch drei Jahre Haft obendrauf – möglicherweise ein hoffnungsloser Fall.

27 Anklagen innerhalb von drei Jahren

Der stämmige Häftling, Jahrgang 1973, wirkte über weite Strecken der Verhandlung unter dem Vorsitzenden Johannes Kimmeskamp recht teilnahmslos und ließ seinen Anwalt für sich sprechen. Nicht weniger als 27 Anklagen in einem Zeitraum von drei Jahren wurden verlesen, die meisten waren Betrugsvorwürfe im kleineren und größeren Stil oder Schwarzfahren mit der Bahn. Auch in Sprockhövel betrog er einen Geschäftsmann, indem er eine teure Kaffeemaschine erwarb und sie nicht bezahlte. Der gebürtige Coesfelder hat die Taten in unterschiedlichen Städten von Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen und anderen Bundesländern begangen, das gab er auf Nachfrage auch unumwunden zu.

Schwieriges Leben

Aber die Fülle der Anklagen und das erheblich lange Strafregister warfen auch Fragen auf. Sein Verteidiger breitete eine Biografie seines Mandanten aus, die fast ausnahmslos aus Schwierigkeiten bestand. Kindheit und Jugend verliefen nicht so, dass ein Mensch mit Werten und Prinzipien gewachsen wäre. Seit 1991 ist der Angeklagte immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, rastlos auf der Suche nach Bindung und Bezug. „14 Jahre hat er bislang im Gefängnis verbracht, er hat nie eine Ausbildung gemacht, hat keinen festen Wohnsitz, sein Leben ist gekennzeichnet von immer wieder wechselnden kurzen Beziehungen“, trug der Verteidiger vor. Seine Rastlosigkeit sei auch durch seine ständige Furcht begründet gewesen, wegen zahlreicher Haftbefehle irgendwo festgenommen zu werden.

In einem Spielclub gefasst

Er mietete Hotelzimmer für Begegnungen mit diesen Bekanntschaften an, bezahlte danach aber nicht. Kaffee- und Waschmaschinen schaffte er sich an, um sie danach unbezahlt weiterzuverkaufen. Er finanzierte damit seinen Spieltrieb, den sein Anwalt vor Gericht als Spielsucht auszugeben versuchte, um, so wohl seine Strategie, die Schuldfähigkeit seines Mandanten zumindest einzuschränken und so das zu erwartende Strafmaß zu senken. Gefasst wurde er zuletzt Ende Februar in einem Spielclub.

190 Mal im Krankenhaus

Ebenfalls ungewöhnlich ist die Krankengeschichte des Angeklagten, die vor Gericht auch von einer Sachverständigen erläutert wurde. Die 66-Jährige hatte vor der Corona-Pandemie Gelegenheit, ein mehrstündiges Gespräch mit dem Angeklagten in Haft zu führen. „Ich habe ihn als sehr offen und zugänglich erlebt“, schilderte sie. Aber es waren viele Fragen zu seinen Krankheiten offen geblieben, und so machte sie sich die Arbeit, über seine Krankenversicherung sämtliche Krankenhausaufenthalte der letzten acht Jahre zu untersuchen. „190 Mal war er insgesamt dort, oft nur für Stunden, bevor er sich selbst wieder entließ“, berichtete die Nervenärztin. Erstaunlich sei, dass die vom Angeklagten immer wieder angeführten Herz- und Magenbeschwerden sowie eine Morphinsucht nicht in einer einzigen ärztlichen Diagnose Erwähnung gefunden hätten. „Und auch die vorgegebene Spielsucht wurde nie diagnostiziert.“

Kein Behandlungsbedarf

Vielmehr, so ihr Eindruck, habe man es hier mit einer Persönlichkeit zu tun, die ausschließlich auf ihren Vorteil bedacht sei, die Erfahrungen des eigenen Fehlverhaltens nicht verwerten könne. „Der Angeklagte ist meines Erachtens nicht behandlungsbedürftig und muss für seine Taten gerade stehen.“ Dieser Sicht schlossen sich die Staatsanwältin und auch der Richter an, und der 47-Jährige wurde zu drei weiteren Jahren Haft verurteilt.

Stichwort Spielsucht

Menschen mit Spielsucht leiden unter dem zwanghaften Drang, Glücksspiele zu spielen. An Spielautomaten, in Kasinos oder durch Wetten verlieren sie oftmals ihr gesamtes Vermögen. Aus Spiel wird Ernst, denn die Folgen der Spielsucht können dramatisch sein. Die Spielsucht ist eine Krankheit, die ohne professionelle Hilfe meist nicht bewältigt werden kann.

Behandlung ist ambulante oder stationäre Therapie, verhaltenstherapeutische Einzel- und Gruppensitzungen. Unbehandelt entsteht ein Teufelskreis von Suchtverhalten, sozialen und beruflichen Problemen und weiterem Rückzug in das Suchtverhalten. Mit therapeutischer Hilfe ist eine Verhaltensnormalisierung möglich.