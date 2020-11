Sprockhövel: Junger Autofahrer übersieht rote Ampel

Jung und übermütig – so ging ein 22-Jähriger der Autobahnpolizei auf der A1 im Bereich von Sprockhövel im Mai diesen Jahres ins Netz. Mit in seinem eleganten BMW saßen drei weitere Jugendliche, sie kamen von einer Veranstaltung und hatten gefeiert. Mit der Verhandlung vor dem Amtsgericht wurde dem jungen Schwelmer jetzt noch eine Rechnung nachgereicht.

Lediglich drei Biere getrunken

Der junge Zerspanungstechniker war mit Gefolge aus Bottrop gekommen. „ich habe lediglich drei Biere getrunken“, antwortete er auf die Frage des Richters. Auf dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord hätte er die Fahrt wegen einer Ampelanlage verlangsamen müssen, bevor die vier jungen Leute auf die A1 wechselten.

Polizeistreife wird Zeuge

Doch das tat der Schwelmer nicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über das Rotlicht hinweg. „Ich bin sicher, dass ich Grün hatte“, sagte der 22-Jährige vor Gericht. Pech nur, dass ebenfalls an der Kreuzung in vorderer Position, aber in die andere Fahrtrichtung eine Polizeistreife wartete und den Regelverstoß beobachtete. Einer der beiden Polizeibeamten war als Zeuge geladen. „Wir bekamen gerade Grün, als der BMW noch in schnellem Tempo über die Kreuzung fuhr“, gab der 37-jährige Polizist an.

Angeblich fast aufgefahren

Sofort nahm die Polizei die Verfolgung des Schwelmers auf und nach wenigen Kilometern auf Sprockhöveler Stadtgebiet überholte die Streife das Fahrzeug und bedeutete dem Fahrer mit einem Signal, er möge ihm folgen. Das Dienstfahrzeug wechselte dann auf den Standstreifen und verlangsamte die Fahrt. „Der Angeklagte hätte das natürlich auch tun müssen, aber er ist uns am Ende fast aufgefahren“, gab der Beamte an. Daraufhin zog die Polizei ihr Auto noch einmal ein Stück vor, um mehr Abstand zu bekommen.

Blutprobe wird angeordnet

Die rote Ampel und das in Sicht der Polizei unkontrolliert wirkende Auffahren veranlasste die Polizei, eine Blutprobe anzuordnen, die einen Wert von 0,5 Promille ergab. Verurteilt wurde der 22-Jährige letztlich zu einer Geldstrafe von 500 Euro und einem Monat Führerscheinentzug.