Am Dienstagnachmittag musste ein Rettungshubschrauber einen schwer verletzten Senior ins Krankenhaus fliegen.

Verkehrsunfall Sprockhövel: Hubschrauber bringt 91-Jährigen in die Klinik

Sprockhövel. Senior (91) war auf der Wittener Straße in Sprockhövel angefahren und schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Am Dienstagnachmittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Sprockhövel schwer verletzt. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem SUV aus Richtung Sprockhövel kommend auf der Wittener Straße. In Höhe eines dortigen Restaurants sah er einen Fußgänger, der den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn bereits überquert hatte.

Ursache war ein Missverständnis

Um dem Fußgänger passieren zu lassen, bremste er zunächst ab. Als der 91-jährige Mann auf der dortigen Sperrfläche stehen blieb, nahm der Autofahrer an, dass er fahren könne und gab Gas. Der Fußgänger betrat jedoch die Fahrbahn und es kam zu einer Kollision. Der Senior stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinikgebracht.