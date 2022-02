Sprockhövel: Hier gibt es Hörgeräte und Kopfhörer nach Maß

Patrick Jung, Inhaber von Hörgeräte Vogel, präsentiert ein In-Ohr-System in den Räumen von Hörgeräte Vogel an der Hauptstraße 73 in Sprockhövel.

Sprockhövel. Patrick Jung, Inhaber von Hörgeräte Vogel, hat seinen Traum verwirklicht. Was es in der Dependance in Sprockhövel alles gibt.

Patrick Jung ist seit fünf Jahren der Inhaber von Hörgeräte Vogel – er nennt es seinen Traum. „Der Mix aus Kundenkontakt, Handwerk und Personalführung ist definitiv das, was ich will, auch weil diese Arbeit so sinnvoll ist“, erklärt der 29-Jährige.

Jedem Menschen gutes Hören ermöglichen

Menschen mit Schwerhörigkeit, so Jung, zögen sich oftmals aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, nähmen weniger an Gesprächen teil, aus Angst, etwas misszuverstehen. Deshalb sei es wichtig, jedem Menschen gutes Hören zu ermöglichen – und das wird es in Deutschland auch: Stellt der Hals-Nasen-Ohren-Arzt eine Schwerhörigkeit fest, schickt er eine Patientin, einen Patienten zum Hörakustiker – eine gute Regelversorgung mit Hörgeräten wird über die Krankenkasse finanziert. Jung: „Alles was darüber hinausgeht, zum Beispiel bessere Störgeräusch-Unterdrückung, Akku statt Batterie oder eine Bluetooth-Anbindung, ist Komfort und muss extra bezahlt werden – mit 100 bis 2000 Euro pro Hörgerät.“

Aber Patrick Jung denkt auch an die Menschen, die keine Hörgeräte über die Kasse bekommen. Deshalb hat er bereits zweimal Hörgeräte für hörgeschädigte Menschen in Marokko gespendet, die der Herner Mansour Zerguit in seinem Heimatland verteilt. „Es gibt viele Menschen in Marokko, die sich Hörgeräte nicht leisten können“, erklärt jener. „Wichtig ist aber auch, dass jedes Gerät auf den Träger abgestimmt werden muss, dass muss ich dann immer erklären.“

Jedes Hörgerät ist ein Unikat

Diesen Umstand betont auch Patrick Jung: Das richtige Hörgerät zu finden und auf den Träger abzustimmen, sei bei ihm ein Prozess aus Probehören im eigenen Umfeld, Nachjustieren im Geschäft sowie Vergleich-Probehören mit einem oder mehreren weiteren Geräten. „Jedes Hörgerät ist damit ein Unikat, der Prozess geht bei uns so lange, bis der Kunde zufrieden ist.“

Hörgeräte Vogel Das Sprockhöveler Geschäft wurde 2013 eröffnet, die Herner Filiale bereits 1994. Weitere Informationen finden sich im Internet unter: www.vogel-hoergeraete.de Bei Hörgeräte Vogel arbeiten insgesamt fünf Mitarbeiter, die Herner Filiale ist mit 85 Quadratmeter der Hauptsitz, die Dependance in Sprockhövel hat 50 Quadratmeter. Für eine Beratung sollte man eine gute Stunde Zeit einplanen und dafür einen Termin vereinbaren, via Email an: info@hoergeraete-vogel.de oder telefonisch: 02324 – 919 37 09 (Sprockhövel).

In der Sprockhövel Filiale auf der Hauptstraße 73 übernimmt vor allem Hörakustik-Meister Yves Schönberger diese Feinabstimmungen. „Was viele nicht bedenken, ist, dass nicht das Ohr alleine hört, das Gehirn verarbeitet die Reize“, so Schönberger.

Patrick Jung (li.) und Hörgeräteakustikermeister Yves Schönberger sitzen im Akustiklabor und begutachten ein neues Spezialgerät in der Sprockhöveler Filiale von Hörgeräte Vogel an der Hauptstraße 73. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Bereits mit 18 Jahren hatte Jung die Hörakustiker-Ausbildung absolviert und machte dann auch den Meister. „Als Herr Vogel mich fragte, ob ich die Geschäfte übernehmen will, habe ich sofort ja gesagt.“ Es sei ihm eben wichtig gewesen, dass es ein familiärer Betrieb mit persönlicher Betreuung bleibt und nicht von einer großen Kette geschluckt wird, erklärt er. „Unsere Kunden sollten weiterhin dieselben Ansprechpartner haben.“

Hilfe für Menschen mit Tinnitus

Seine Mitarbeiter fahren auch zu Kunden raus, wenn die nicht mobil sind, betont er. „Die Menschen sind uns dankbar, wenn sie wieder richtig hören können – das macht uns natürlich zufrieden.“ Besonders viel Freude mache ihm auch, wenn er Personen mit Tinnitus, dauerhaften Ohrgeräuschen, helfen kann. „Dafür habe ich in Sprockhövel und Herne jeweils einen Mitarbeiter mit Hörtherapeuten-Zusatzausbildung, der dann mit einem Hörtraining, das über sechs Wochen geht, helfen kann.“ Das Training sei aber nicht für jeden Tinnitus-Fall geeignet. „Ob man geeignet ist, finden wir aber bei der ersten Beratung heraus.“

Doch bei Jung gibt es nicht nur Hörgeräte: Zwanzig Prozent der Kunden kämen für einen Kopfhörer nach Maß zu ihm, beispielsweise professionelle Musiker und Gamer, die bis zu 1300 Euro für solche Kopfhörer ausgeben. „Im Geschäft wird eine Abformung der Ohren angefertigt, die dann mit einem 3D-Scanner eingescannt wird“, erläutert Jung. „Bis vor kurzem waren wir im Umkreis von rund 50 Kilometern die einzigen, bei denen man solche Maßanfertigungen auch probehören konnte.“

