Sprockhövel: Ferienspaß dieses Jahr in Kleingruppen

Auch Bastelaktionen und Spiele soll es in den Jugendzentren im Rahmen des Ferienspaß-Programms wieder geben. Im vergangenen Jahr stand Malerei mit Straßenkreide an. (Archivbild)

Sprockhövel. Den Ferienspaß soll es trotz Corona in den Sommerferien geben - allerdings in Kleingruppen. Anmeldungen für die Sommerferien sind schon möglich.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie hat die Stadt Sprockhövel jetzt ihr Programm für den Ferienspaß in der ersten Hälfte der Sommerferien veröffentlicht. Jedoch nicht in seiner gewohnten Form: In diesem Jahr soll es wechselnde Angebote in Kleingruppen geben.

Erlebnisreiche Tage in kleinen Gruppen

Bei den „SommerAbenteuerWochen“ der TSG, erwarten die Kinder und Jugendlichen zwischen dem 5. und 16. Juli erlebnisreiche Tage mit einem Bauprojekt, einem Walderlebnistag, einer Stadtrallye oder entspannendem Zirkus-Yoga. Auch verschiedene Spiele, Bastelaktionen und Ausflüge sind geplant. Die einzelnen Kleingruppen haben dabei feste Treffpunkte und werden von einem festen Betreuerteam begleitet. Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Kind, für Inhaber des Sprockhövel-Passes die Hälfte.

Workshopwoche mit Klima-Thema

Mit dem Thema Klima und Umwelt befassen sich „Die Klimadetektive“. Mit der TSG-Workshopwoche soll vom 19. bis 26. Juli das Umweltbewusstsein des Nachwuchses gestärkt werden. Dabei ist auch Sprockhövels Klimaschutzmanagerin Ioanna Ioannidou mit im Boot. Geplant sind beispielsweise Fahrten auf einen Bauernhof und einen Wochenmarkt, die Beschäftigung mit Bienen oder dem Thema Energiesparen. Hierfür sind zwei Gruppen mit jeweils 15 Kindern geplant. Eine Gruppe wird im Jugendzentrum Haßlinghausen betreut, die andere in Niedersprockhövel. Pro Kind kostet das Angebot 30 Euro, Sprockhövel-Pass-Inhaber zahlen 15 Euro.

Die Anmeldungen sind ausschließlich über das Anmeldeformular möglich, es ist unter https://www.sprockhoevel.de/rathaus/jugend-schule/freizeitangebote zu finden - hier ist auch das Programm einsehbar. Die Anmeldefrist endet am Freitag, 5. März. Bei mehr Anmeldungen als verfügbaren Plätzen entscheidet das Los. Wegen der Corona-Situation wird die Auslosung nicht öffentlich stattfinden, sondern unter Aufsicht in den Räumen der Stadtverwaltung am Mittwoch, 10. März.