Sprockhövel: Exhibitionist kassiert Geldstrafe vor Gericht

Sprockhövel. Vor Gericht stand jetzt ein 37-jähriger Exhibitionist. Er hatte sich einem Ehepaar in schamverletzender Weise gezeigt.

Weil er sich in einer schamverletzenden Weise einer jungen Frau gezeigt hatte, stand ein 37-Jähriger am Donnerstag vor Gericht. Er gab den Vorfall zu, schilderte aber die Umstände völlig anders als die Zeugen. Er war schon einmal wegen eines ähnlichen Deliktes aufgefallen. In diesem Fall hielt Richter Christian Amann die Zeugen für ausgesprochen glaubwürdig und verurteilte den Mechaniker zu einer Geldstrafe von 2100 Euro.

Mann begleitet Freundin zur Toilette

Die Tat hatte sich mitten in der ersten Coronaphase ereignet. Am 28. März war ein Pärchen unterwegs und holte sich in einem Schnellrestaurant etwas zu essen. Da die beiden Zeugen damals wegen Corona nicht vor Ort Platz nehmen durften, aßen sie im Wagen und fuhren dann weiter über die Autobahn.

An einer Raststätte hielten die beiden an, weil die junge Frau zur Toilette musste. Da sie die Örtlichkeiten „etwas gruselig“ empfand, bat sie ihren Freund, sie aus Sicherheitsgründen mit auf die Toilette zu begleiten. Als die beiden aus der Damentoilette herauskamen, stand der Angeklagte „quasi direkt gegenüber, mit dem Gesicht zu uns und befriedigte sich selbst“, schilderten beide unabhängig voneinander das Geschehen. „Stellen Sie sich mal vor, wenn ich ohne meinen Freund da gewesen wäre“, sagte die junge Frau.

Angeklagter fühlte sich durch Geräusche erregt

Der Angeklagte, der die Tat nicht bestritt und mehrfach sagte, es tue ihm leid, gab über die Situation eine ganz andere Erklärung ab. Er habe nicht auf die Männertoilette gehen wollen, weil die so ekelhaft und schmutzig gewesen sei und gerade in Coronazeiten habe er nichts anfassen wollen. Dann sei er zum Wasserlassen auf die Damentoilette gegangen, wo er „sexuelle Geräusche gehört“, habe, die ihn erregt hätten. Das sei der Anlass gewesen, warum er sich befriedigt hätte.

Die Staatsanwältin plädierte dafür, den Angeklagten mit einer Geldstrafe von 2800 Euro zu belegen. Auch der Anwalt des 37-Jährigen bestritt die Tat nicht. Er hob aber noch einmal hervor, dass sein Mandant gesagt habe, es tue ihm leid und sich die Strafandrohung ja am „untersten Rahmen“ befinde. Er hielt 20 bis 25 Tagessätze als Strafe für absolut ausreichend und nicht 40, wie es die Staatsanwältin gefordert hatte.

Richter empfiehlt Konsultation eines Fachmanns

In seiner Urteilsbegründung erklärte Richter Christian Amann, der Angeklagte sei zwar nicht vorbestraft, es gebe also bisher keinen Eintrag. Dennoch sei er mit einer vergleichbaren Handlung schon einmal aufgefallen. „Ich rate Ihnen, mit einem Therapeuten Kontakt aufzunehmen und über diese Handlungen zu sprechen. Sie sollten mal herausfinden, warum tue ich das“, erklärte er.

Wenn man so etwas im stillen Kämmerlein tue oder vor jemandem, der damit einverstanden sei, sei das etwas ganz anderes, als wenn man das jemandem aufdränge. Das gehe gar nicht.