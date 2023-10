Sprockhövel: Erneuter Verkehrsunfall auf der Autobahn 43

Sprockhövel. Auf der A 43 verunfallte am Sonntag (29.10.) zwischen Sprockhövel und Witten-Herbede erneut ein Fahrzeug – diesmal mit einem Verletzten.

Erneut ist es auf der Autobahn 43 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag (29.10.) gab es dabei auch eine verletzte Person, teilte Sprockhövels Feuerwehrsprecher Max Blasius mit.

Laut Blasius, wurde die Feuerwehr Sprockhövel am frühen Morgen gegen 2.27 Uhr zu dem Verkehrsunfall auf der A43 in Fahrtrichtung Münster alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Sprockhövel und Witten-Herbede war ein Fahrzeug an einer Leitplanke verunfallt. Der verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt, teilt der Feuerwehrsprecher mit. Er sei in eine Bochumer Klinik transportiert worden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher und streute Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, so Blasius. Nach einer Stunde sei die Unfallstelle an die Autobahnpolizei übergeben worden. Vor Ort waren 21 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Bereits am Freitag (27.10.) gegen 12.40 Uhr war auf der A 43 zwischen den Anschlussstellen Sprockhövel und Witten-Herbede ein Transporter in die Leitplanke gefahren und mittig auf beiden Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Aufgrund des Unfallbildes, so Blasius, musste die Autobahn in Fahrtrichtung Münster voll gesperrt werden. Die Fahrzeuginsassen seien vom Rettungsdienst untersucht, „aber schlussendlich als unverletzt eingestuft“ worden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen