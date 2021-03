Sprockhövel: Baumfällarbeiten an der Gevelsberger Straße

An der Gevelsberger Straße werden am Mittwoch und Donnerstag abgestorbene Fichten gefällt.

Sprockhövel. In Sprockhövel werden am Mittwoch und am Donnerstag Fichten gefällt. Die Gevelsberger Straße wird dafür vollgesperrt.

Im Bereich der Gevelsberger Straße an der Einfahr in der Nähe der Autobahnunterführung werden am kommenden Mittwoch und Donnerstag (3. und 4. März) auf einem Grundstück der Stadt Sprockhövel in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises abgestorbene Fichten gefällt. Das teilt die Stadt Sprockhövel am Montag mit. Die Maßnahme sei notwendig geworden, um die Sicherheit des Straßenverkehrs sowie der angrenzenden Wohngrundstücke wiederherzustellen.

Durchfahrt ist nicht möglich

An den beiden vorgenannten Tagen wird die Straße im Bereich der Fällarbeiten zwischen 7 und 17 Uhr vollgesperrt. Eine Durchfahrt ist in diesem Zeitraum auch für Rettungsfahrzeuge nicht möglich. Die Anfahrt zu den Häusern Gevelsberger Straße 118a bis 149c sowie der Straße Kiefernweg erfolgt in den genannten Zeiträumen ausschließlich über die Einfahrt Gevelsberger Straße gegenüber Uellendahl. Für die zeitweilige Verkehrsbeeinträchtigung bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

