Viele Sprockhöveler erinnern sich in Corona-Zeiten mit Wehmut an große Volksfeste wie den „Nachtschlag“ 2019. Jetzt wurde vor dem Amtsgericht eine dunkle Seite der Straßenfete in Haßlinghausen aufgearbeitet. Ein 23-jähriger Bandmusiker war angeklagt, bei einem Gerangel einen Festbesucher mit einem Bierglas schwer verletzt zu haben.

Band spielt an der oberen Mittelstraße

Der Angeklagte ist Gitarrist in einer Band, die als eine von mehreren für den „Nachtschlag“ engagiert worden war und am späteren Nachmittag des 24. August 2019 ihren Standort weiter weg vom Ortszentrum Haßlinghausens an der für die Party stillgelegten Mittelstraße bezogen hatte. Um 20 Uhr begann die Band mit ihrem Programm, machte nach 21 Uhr eine kurze Pause, um dann bis 23 Uhr weiterzuspielen. „Ich hatte Geburtstag, unser Auftritt lief richtig gut, eine runde Sache“, berichtete der Angeklagte vor Gericht. Die Musik der drei jungen Männer muss bei vielen Besuchern gut angekommen sein, der Gitarrist erinnert sich, wie er mittendrin im Auftritt von einem „leicht alkoholisierten“ Mann angesprochen wurde, der die Band gerne auch für eine andere Feier verpflichten wollte. Er bekam eine Visitenkarte, Kontakt sollte später aufgenommen werden.

Nach dem Auftritt meldet sich die Kriminalpolizei

Der Musiker sollte später wirklich noch von dem Nachtschlagbesucher hören, aber unter völlig anderen Vorzeichen. Viele Wochen später meldete sich die Kriminalpolizei: Er und der andere Gitarrist der Band seien angezeigt worden, besagten Besucher zu vorgerückter Stunde vor der Kneipe Haus Brenne am anderen Ende der Mittelstraße schwer körperlich misshandelt zu haben. „Das soll 23.30 Uhr gewesen sein, aber da waren wir alle an unserem Auftrittsort“, sagte der Angeklagte.

Angeklagter entfernte sich nicht von der Bühne

Und das konnten neben den übrigen Mitgliedern der Band auch weitere Personen aus ihrem Umfeld bezeugen. Danach war um 23 Uhr Schluss mit dem Auftritt gewesen, es sei anlässlich des Geburtstages angestoßen worden, bevor dann etwa eine halbe Stunde später mit dem Abbau der Musikinstrumente und Anlagen begonnen wurde, die dann viel später – als die Mittelstraße wieder für den Verkehr geöffnet wurde – im Auto von den Eltern des Schlagzeugers verstaut und abtransportiert wurden. Erst dann, so der Angeklagte und seine Bandfreunde, habe man sich gemeinsam aufgemacht in Richtung Busbahnhof, um mit dem Nachtexpress um 3 Uhr nach Hause zu fahren.

Rangelei vor Haus Brenne

Der Geschädigte, ein 50-jähriger Sprockhöveler, erzählte diese Geschichte grundsätzlich anders und wurde in dieser Sicht von seiner Lebensgefährtin und einigen Besuchern auch unterstützt. „Nach dem Bandkontakt habe ich mich mit Gefolge langsam auf der Mittelstraße Richtung Ortsmitte bewegt, habe immer wieder Bekannte getroffen, bevor wir dann in Haus Brenne einkehren wollten“, berichtete er. Unterwegs sei er von dem Angeklagten und dessen Bandkollegen überholt worden. An der Kneipe endet die Feiermeile und der 50-Jährige will die beiden jungen Männer übermütig mitten im Autoverkehr auf der Gevelsberger Straße gesehen haben. „Kommt da von der Straße runter“, habe er ihnen fürsorglich zugerufen und damit, so seine Schilderung, eher Aggressionen bei ihnen geweckt. Der Geschädigte und einige Zeugen berichteten, wie es dann zu einer Rangelei gekommen sei, in deren Folge der 50-Jährige von hinten ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen worden sei. Eine unbeteiligte Frau wurde durch Glassplitter am Fuß verletzt. Eine Polizeifußstreife und auch Rettungssanitäter waren in wenigen Minuten zur Stelle, während einige Personen aus der Besuchermenge den flüchtenden Männern und einer Frau folgten, die auf Höhe der Gesamtschule eilig ein Fahrzeug bestiegen und weg brausten.

Zeugenerinnerung war nicht verlässlich

„Die Örtlichkeit war dunkel und wegen der vielen alkoholisierten Anwesenden unübersichtlich“, sagte eine Polizistin aus. Der Verletzte habe ihr die Visitenkarte gezeigt und seine Freundin die Band googeln lassen, um ein Foto von seinen Angreifern zu zeigen. Der Vorfall liegt anderthalb Jahre zurück, und abgesehen von dem Geschädigten und seiner Lebensgefährtin konnte eine ganze Reihe von Zeugen entgegen früherer Protokolleinlassungen bei der Polizei heute nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob der Angeklagte wirklich der Täter gewesen sei.

Kritik an Vernehmungspraxis der Polizei

An der Praxis der Polizei, den Zeugen bei der Vernehmung allein das Foto des Angeklagten vorzulegen und zu fragen, ob er es gewesen sei, übten Richter, Staatsanwalt und Verteidigung wegen der suggestiven Wirkung und des daraus resultierenden geringen Beweiswertes Kritik. Das Resultat letztlich war Freispruch: „Es ist für mich ausgemacht, dass der Angeklagte nicht an Haus Brenne gewesen ist. Niemand kannte ihn, es war bei allen Anwesenden Alkohol im Spiel und bei einigen Zeugen vermischte sich in der Aussage die eigene Wahrnehmung mit später gehörten Gerüchten“, so Richter Dr. Christian Amann in seiner Urteilsbegründung.