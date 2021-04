Sprockhövel: AVU-Krone findet diesmal rein digital statt

Komplett digital läuft in diesem Jahr der Wettbewerb um die AVU-Krone für Vereine aus Sprockhövel und an den anderen EN-Städten.

Sprockhövel. Der Energieversorger AVU setzt sich auch in diesem Jahr für das Engagement der Vereine ein. Erstmals wird die AVU-Krone rein digital vergeben.

Die AVU-Krone findet dieses Jahr nur interaktiv statt. „Es wird die digitalste Krone aller Zeiten“, freut sich Loreen Grimm, Projektleiterin für den Wettbewerb.

In diesem Jahr steht das Engagement der Vereine im Mittelpunkt und die Rangfolge wird durch eine Online-Abstimmung festgelegt. Seit dem 31. März können alle interessierten Menschen und Fans über www.avu.de/krone oder die AVU-Facebook-Seite für ihren Lieblings-Verein abstimmen.

Das „Voting“ ist so aufgebaut, dass man einmal pro Tag abstimmen kann. Die Vereine sind also gefordert, viele Menschen für die Abstimmung zu motivieren. Die Abstimmung endet am 28. April um 12 Uhr.

Höhepunkt ist dann die digitale Live-Show am 29. April: Während dieser „Krönung“ kann auch wieder für den Lieblingsverein abgestimmt werden. Und dieses Zusatzvoting macht 50 Prozent der Endplatzierungen aus. So bleibt die Abstimmung spannend bis zuletzt.

