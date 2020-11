Sprockhövel: Aktivitäten gegen die Lockdown-Trägheit

Sprockhövel. Die Redaktion hat Tipps für die Freizeit in Sprockhövel zusammengestellt: Vieles ist in der Natur möglich – Sport etwa, oder Tierbeobachtungen.

Zwei Wochen des Teil-Lockdowns sind vorbei, viele haben inzwischen längt wieder zu Hause aufgeräumt und liegen gebliebene Rezepte ausprobiert – was nun? Was kann und darf man in der Freizeit in Sprockhövel noch im November machen? Die WAZ nachgefragt.

Ausflugsziele in Sprockhövel

„Wir leben in einer Gegend, in der andere Urlaub machen“, sagt der Sprockhöveler Andreas Falke, „fast egal, wo man losgeht, nahezu jeder Ausgangspunkt ist der erste Schritt in eine Landschaft, die zum Wandern, Radfahren, Joggen einlädt.“ Besonders der Steinbruch Weuste und der Bergbau-Lehrpfad seien einem Besuch wert, findet Falke. Aber: Derzeit finden keine Führungen statt.

Sport in der Natur

Während des Lockdowns verbleibt nur die Natur zum sporteln. Die Elfringhauser Schweiz sei wunderschön zum Spazieren und Radfahren, findet etwa Birgit Tüselmann. „Und zum Wandern und Radfahren gibt es mehrere beliebte Wander- und Radwege, beispielsweise den bekannten Neanderlandsteig.“ Bärbel Stahlhut, zweite Vorsitzende des Stadtsportverbandes empfiehlt besonders die Glückauftrasse als Sportstätte: „Der Bewegungsparcours eignet sich für Sportbegeisterte jedes Alters, hier stehen auch Einzelsportgeräte.“

Boulespielen

„Wer gerne Boule spielt, findet an der Glückauftrasse außerdem eine während des Lockdowns zugängliche Boulebahn“, sagt Dirk Engelhard, der Vorsitzende des Kreissportbundes. Er werde dies in der kommenden Woche mit Landrat und Bürgermeistern besprechen, ob weitere geöffnet werden können: „Alle Sportstätten pauschal zu schließen, ist nicht richtig, solange es eine Sportart ist, die man zu zweit und mit ausreichend Abstand durchführen kann.“

Tierbeobachtung

Natur-Idylle an der Albringhauser Straße: Hier können Naturfreunde Damwild beobachten. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Gegenüber der Kita „Kleine Weltentdecker“ an der Albringhauser Straße in Hiddinghausen ist ein großes Wildgehege, das der Familie Neudik von der Hünninghauser Bauernstube gehört. „Es liegt direkt an der Straße und ist daher frei zugänglich, man kann hier unser Damwild beobachten“, sagt Lisa Kohls von der Inhaberfamilie. Wichtig: „Die Tiere vertragen nicht alles, deshalb ist Füttern nicht erlaubt!“

„Im Naturschutzgebiet über dem Paasbach, zwischen dem alten und neuen IG-Metall-Bildungszentrum haben wir eine Wildbienenwand und Fledermaus- sowie Kleinvögelkästen aufgehangen“, berichtet Isolde Füllbeck vom Nabu-Kreisverband. Wenn man zur Dämmerung hingeht und es nicht zu kalt ist, könne man auch dort gut Tiere beobachten.

Kunst und Kultur

Museen sind zwar derzeit geschlossen, dafür startet im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis in Kürze ein Kunstprojekt: Vom 27. November bis zum 13. Dezember läuft „Art EN“ in neun Städten im Ennepe-Ruhr-Kreis: „Alleine in Sprockhövel machen zehn Künstler und 16 Einzelhändler mit, es werden vorwiegend Bildende Künste und Skulpturen ausgestellt, die man auch erwerben kann“, gibt Katja Kamlage von der EN-Agentur an. Mit dem Projekt sollen Kunstschaffende insbesondere während der Pandemie unterstützt, Kunst und Kultur sichtbar gemacht und die Städte im EN-Kreis belebt werden, erläutert die Prokuristin.

Wer sich hingegen für Bergbau-Gerätschaften interessiert, für den sei der Malakow-Park interessant, „dort stehen verschiedene Bergbau-Maschinen“, gibt Birgit Tüselmann, Tourismusbeauftragte bei der EN-Agentur, an.

Shopping

Zum Einkaufen eigneten sich vor allem in Niedersprockhövel die Hauptstraße und in Haßlinghausen die Mittelstraße, sagt Kamlage. „Dort befinden sich zahlreiche individuelle, eigentümergeführte Einzelhandelsunternehmen.“ Wer nach dem Bummeln hungrig ist, der kann sich aktuell bei den meisten Restaurants im Ort Essen zum abholen bestellen. „Auf der Webseite ennepe-ruhr-liefert sind 56 Sprockhöveler Restaurants, Einzelhändler, Dienstleister, Handwerker und mehr gelistet.“

Stadtbücherei und Onleihe

Die gute Nachricht: Die Filialen der Stadtbücherei an der Gevelsberger Straße und der Hauptstraße sind geöffnet, tatsächlich empfiehlt sich in Zeiten der Pandemie aber die digitale Stadtbücherei „Onleihe“, um Kontakte möglichst zu vermeiden.

