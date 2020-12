Sprockhövel: Aktion Mensch hilft Funny Singers mit 5000 Euro

Sprockhövel. Der Jugendchor Da Capo und die Funny Singers aus Sprockhövel bekommt 5000 Euro für Kreativ-Projekte. Wegen Corona können sie gerade nicht singen.

Keine Konzerte, keine Chorproben, kein gemeinsames Musizieren – die Corona-Pandemie trifft nicht nur Berufsmusiker hart, sondern auch alle, die ein musikalisches Hobby haben. So etwa die Mitglieder des Sprockhöveler Jugendchors Da Capo und die Funny Singers. Unter dem Motto „Corona trotzen – Musik- und Kulturverein retten“ hat Chorleiterin und Vereinsvorsitzende Frauke Schittek bei der „Aktion Mensch“ um Unterstützung gebeten – und sie bekommen.

Zweite Förderung für Schittek-Chöre

Um für die Kinder und Jugendlichen ein neues Angebot auf die Beine zu stellen, unterstützt die Organisation den Verein nun mit 5.000 Euro. „Wir werden jetzt tolle Angebote vorbereiten, die in der Pandemie umsetzbar sind und den Kindern einfach Spaß machen“, freut sich Frauke Schittek.

Es ist in kurzer Zeit bereits die zweite Förderzusage für die Schittek-Chöre. Erst Anfang Dezember hatte die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt eine Fördersumme von 26.000 Euro für den Jugend-Show-Chor Da Capo und die Funny Singers bewilligt, damit sich der Verein digitalisieren kann.

Alternative Kreativ-Angebote

Für die 5.000 Euro der Aktion Mensch seien bereits Ideen unter den Mitgliedern und auch im Vereinsvorstand gesammelt worden, so Schittek weiter. Dabei hätte man besonders die kleinen Sängerinnen und Sänger – also die „Funny Singers“ im Blick, weil „sie noch nicht so gut über Online Angebote abgeholt werden können.“ Für die soll es in künftig andere Kreativ-Projekte geben, wie etwa eigene Kissen nähen, Skulpturen töpfern, Foto-Alben erstellen, Kerzen, Seifen oder Kosmetika selber herstellen – natürlich corona-konform.