Sprockhövel: 83-Jähriger ist 16. Corona-Todesfall

Sprockhövel. Der Kreis meldet einen weiteren Todesfall in Sprockhövel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Ein 83-jähriger Bewohner des Haus am Quell.

In Sprockhövel gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Das meldet der EN-Kreis am Samstag. Demnach ist ein 83-Jähriger verstorben, der im Haus am Quell lebte. In Sprockhövel steigt die Zahl der Verstorbenen somit auf 16, genau so viele sind derzeit erkrankt. 526 haben eine Infektion bereits überstanden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz der Stadt Sprockhövel liegt nun bei 43,57 und ist damit deutlich niedriger als die Sieben-Tages-Inzidenz des Kreises, die aktuell bei 72,19 liegt.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 53 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 6 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 4 beatmet.