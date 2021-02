Sprockhövel: 44-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Am Donnerstagmittag ereignete sich in Niedersprockhövel ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Sprockhövel. Eine Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Donnerstagmittag in Sprockhövel. Eine Essenerin war in den Gegenverkehr geraten.

. Ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ereignete sich am Donnerstagmittag in Niedersprockhövel. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine Frau schwer, ein Kind leicht. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

In einer Rechtskurve aus der Spur getragen

Um 12 Uhr war eine 44-jährige Essenerin war mit ihrem Citroen auf der Hölterstraße in Richtung Bredenscheid unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie nach Polizeiangaben in den Gegenverkehr und stieß mit dem im Begegnungsverkehr fahrenden Hyundai einer 31-jährigen Hattingerin zusammen.https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/den-waz-newsletter-fuer-sprockhoevel-abonnieren-so-gehts-id230094166.html

Schwere Verletzungen nach heftigem Aufprall

Die 44-Jährige verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhausgebracht. Ein in dem Hyundai sitzender achtjähriger Junge wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden mussten. Das Areal wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Täglich wissen, was in Hattingen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Hattingen-Newsletter anmelden!