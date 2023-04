Speed-Dating für Auszubildende im Berufskolleg Hattingen

Ein erstes Speed-Dating der IHK für Azubis hat es auch in Hattingen im Jahr 2022 gegeben.

Hattingen. Zum zweiten Mal bietet die IHK in Hattingen ein Azubi-Speed-Dating für Jugendliche an. Es findet im Berufskolleg statt. Das muss man dazu wissen.

Immer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz? Beim Azubi-Speed-Dating in Hattingen können Jugendliche am Donnerstag, 27. April, innerhalb weniger Minuten ihren Traumjob finden.

In der Zeit von 13 bis 15.30 Uhr stellen sich im Berufskolleg Hattingen (Gebäude B, Raabestraße 15) rund 20 Unternehmen aus der Region beim Job-Matching-Format des Partnernetzwerks um die IHK Mittleres Ruhrgebiet vor. Die Teilnahme ist kostenlos.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Schnell und unkompliziert zur Lehrstelle: Statt langfristiger Bewerbungsverfahren setzt das Azubi-Speed-Dating auf zehnminütige Gespräche, in denen sich Unternehmen und Jugendliche beschnuppern können. Macht es Klick, könnte schon bald der erste Arbeitstag anstehen.

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Denn: „Für das kommende Ausbildungsjahr sind noch viele junge Menschen kurzfristig auf der Suche nach einer Lehrstelle“, erklärt Michael Bergmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Deshalb bieten Betriebe mittlerweile abseits der klassischen Bewerbungsphasen Ausbildungsplätze an. Klassisch läuft auch das Azubi-Speed-Dating nicht ab: Das Format setzt darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Nachmittag möglichst viele Unternehmen aus Branchen wie Gesundheit, IT, Großhandel oder Technik kennenlernen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Informationen zu teilnehmenden Ausbildungsbetrieben finden Interessierte auf: www.agenturmark.de/termine

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen