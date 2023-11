SPD Hattingen: Parteichef hat die Kommunalwahl 2025 im Blick

Hattingen. Traumergebnis: 100 Prozent Zustimmung für Parteichef Manfred Lehmann. Und jetzt blickt die SPD Hattingen auf die Kommunalwahl im Jahr 2025.

Mehr geht nicht: Manfred Lehmann ist 100 Prozent der abgegebenen Stimmen als SPD-Parteichef in Hattingen bestätigt worden.

In seiner Rede stellte Lehmann die Arbeit der Sozialdemokraten heraus: Seine Partei sei an Straßenfesten beteiligt, in den Vereinen aktiv und in den Ortsteilen vernetzt. „Wir sind da, wo die Menschen sind. Wir sind da, wo die Menschen uns brauchen“, so der Vorsitzende. Mit den Foren Sport und Kultur habe die Partei einen Wege geschaffen, in kurzer Zeit viele engagierte Bürgerinnen und Bürger zu treffen.

Im kommenden Jahr will die SPD die Kommunalwahl 2025 in den Fokus nehmen und erste personelle Entscheidungen treffen. Auch Nicht-Mitglieder sollen künftig stärker eingebunden werden – dafür solle eine Mitarbeit auf Zeit an verschiedenen Themen ermöglicht werden.

Neben Lehmann sind auch Stellvertreterin Eva Fritz und Stellvertreter Leon Reinecke wiedergewählt worden.

