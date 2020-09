Spazierpaten machen Senioren in Sprockhövel Beine

Monika Mehl und Gerdi Wagner (vorne) ziehen als Spazierpaten mit Senioren am Montag, 7. September 2020 los von der Zwiebelturmkirche in Sprockhövel die Hauptstraße entlang. Spazierpaten für Senioren setzen sich kurz vor 11 Uhr in Bewegung. Monika Mehl ist die Ideengeberin. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services