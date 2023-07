„Spaziergänger“ in Hattingen: Polizei meldet eine Störung

Die Polizei berichtet von einem Zwischenfall beim Protestzug der „Spaziergänger“ in Hattingen.

Hattingen. Etwa 70 „Spaziergänger“ waren am Montagabend in Hattingen unterwegs. Die Polizei berichtet von einer „Störung“ während der Demonstration.

Die Polizei berichtet am Dienstag von einer „Störung bei montäglicher Demonstration“: Eine Frau hat beim angemeldeten Protestzug der „Spaziergänger“ versucht, das Plakat eines Demonstranten zu zerstören.

Vor anderthalb Jahren hat es mit Protest gegen Corona-Maßnahmen begonnen, inzwischen bezeichnen die Veranstalter ihre angemeldete Versammlung als „rhythmisch-musikalischen Protestzug für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“. Etwa 70 „Spaziergänger“ waren am Montagabend nach Angaben der Polizei mit dabei.

Gegen 17.50 Uhr kam es dabei im innerstädtischen Bereich am Einkaufszentrum Reschop Carré zu einer Störung: Eine polizeibekannte und vermutlich psychisch erkrankte 41-jährige Frau habe mit einer Schere versucht, das Plakat eines 63-jährigen Demonstranten zu zerstören, so die Polizei. Als dieser die Frau daran hindern wollte, verletzte er sich nach einer kurzen Rangelei leicht an der Hand.

Polizeibeamte nahmen die Störerin daraufhin in Gewahrsam. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde sie einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Hinweise auf ein politisches Motiv liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor.

