Captain Disko werden inzwischen echte Freibad-Gig-Experten. Nach Beatz im Bad in Sprockhövel rocken sie jetzt auch das Freibad in Hattingen.

Veranstaltung Sommerfest im Freibad in Hattingen: Konzerte an zwei Tagen

Hattingen. Im Freibad Hattingen steigt zwei Tage ein Sommerfest. Kinder haben am Samstag freien Eintritt. Geplant ist eine After Work Party, Sport und Spiel

Das Freibad wird zur Bühne – und das gleich an zwei Tagen beim großen Sommerfest mit Live-Musik. Am Wochenende 25. und 26. August steigt das Fest im Freibad in Welper. Am Samstag können Kinder und Jugendliche sogar kostenlos ins Freibad und die Angebote auf dem Wasser und der Wiese genießen.

Der Freitag steht unter dem Motto „After Work Party“ und startet ab 16 Uhr. Um 18 Uhr ist die MaryLow Bluesband aus Ostwestfalen zu Gast und sorgt für einen bluesigen und rockigen Einstieg ins Wochenende. Dem folgt ab 19.30 Uhr Beckhouse – rockclassics unplugged.

Der Samstag wird vor allem für die jungen Besuchenden im Freibad interessant. Von 10 bis 17 Uhr ist ein abwechslungsreiches Bespaßungsprogramm geplant. So wird beispielsweise ein offenes Beachvolleyball-Turnier angeboten, ebenso Schnupper-Angebote wie Kumdo, einen koreanischen Schwertkampf. Ab 18 Uhr geht es weiter mit Live-Acts. Die Band Captain Disco startet in den Abend und wird von DJ Tief um 20 Uhr abgelöst.

Karten für das Wochenende werden nicht vorab verkauft, sondern an den Veranstaltungstagen direkt vor Ort. Der Tageseintritt ins Freibad (3,80 Euro, ermäßigt 1,50 Euro) umfasst auch die Veranstaltungen.

Geplant wird das Sommerfest von der Sportverwaltung gemeinsam mit dem Stadtsportverband.

