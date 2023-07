Sommer in Hattingen: Die WAZ-Leserfotos – machen Sie mit!

Sonnenaufgang an der Kosterbrücke in Hattingen – aufgenommen von WAZ-Leser Martin Sambok.

Hattingen. Was für ein schönes Fleckchen Hattingen doch ist – das haben die WAZ-Leserinnen und -Leser fotografiert. Sommer- & Urlaubsfotos: Machen Sie mit!

Ja, der Sommer hatte in Hattingen schon richtig schöne Seiten. Und das ist auch den WAZ-Leserinnen und -Lesern aufgefallen, die der Redaktion ihre schönen Aufnahmen zugeschickt haben.

„Einer unserer kleinen Turmfalken“, schreibt WAZ-Leser Hans-Jochen Sammt zu seinem Foto. Foto: HJS

Sei es der tolle Sonnenaufgang über der Ruhr, sei es die Tierwelt, die Flora und Faune zwischen Hügelland und Ruhr. „Ich schaue mir sehr gern die Bilder von Hattingen und Umgebung in ihrer Zeitung an“, schreibt beispielsweise Martin Sambok man die Redaktion. „Vor allem die Sonnnenauf- und -untergänge. Habe selbst auch schon ein paar machen können...“

Und eben diese sind auch sehr gelungen, wie die Redaktion findet. Uns gefallen sie.

Reprise des Sonnenaufgangs über der Kosterbrücke – wieder aufgenommen von Martin Sambok. Foto: MS

Schicken Sie uns Sommer- und Urlaubsfotos

Und jetzt sind Sie an der Reihe, liebe Leserinnen und Leser: Wenn auch Sie schöne Sommerfotos in Hattingen gemacht haben oder Ihnen ein besonderer Schnappschuss, eine sehenswerte Erinnerung, im Urlaub gelungen ist, dann schicken Sie uns die Aufnahme – per E-Mail im gängigen JPEG-Format an redaktion.hattingen@waz.de

s summt und brummt auf meiner Terrasse“, schreibt WAZ-Leserin Elisabeth Bauer zu ihrem Foto. Foto: EB

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

„Hingucker an der Stadtmauer“, meint WAZ-Leserin Jutta Knop. Foto: JK

