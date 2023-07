Sommer 2023: Zwei schöne WAZ-Leserfotos aus Hattingen

Hattingen. Der Sommer ist da – und die WAZ-Redaktion Hattingen und Sprockhövel erreichen schöne Leserfotos. Hier zeigen wir zwei – machen auch Sie mit!

WAZ-Leser Thomas Kolb aus Niederwenigern schreibt zu seiner Aufnahme im eigenen Garten: „Das Foto zeigt einen Teil unserer Blaumeisenfamilie. Obwohl die Jungen bereits groß sind und fliegen können, reicht es für die Nahrungsaufnahme, den Schnabel aufzusperren und zu hoffen, dass Mama oder Papa etwas hineinstecken.“

Hier gibt es schöne Fotos vom Ferienspaß:

Ferienspaß Am Zippe Ferienspaß Am Zippe Visuelle Eindrücke vom Holzhüttenbauen zum Ende der 1. Ferienwoche. Foto: Walter Fischer

„Wildblumenwiese am Busbahnhof“ von Karin Frielinghaus. Foto: KF

Die „Wildblumenwiese am Busbahnhof“ hat zudem WAZ-Leserin Karin Frielinghaus an die Redaktion geschickt.

Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein besonderes Foto in Hattingen aufgenommen. Etwas Schönes oder Ärgerliches? Schicken­ Sie es bitte in guter Auflösung und im gängigen JPG-Format per E-Mail an die WAZ-Redaktion: redaktion.hattingen@waz.de

Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

