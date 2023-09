Erntedank So wird Erntedank in Hattingen gefeiert – die Termine

Hattingen. Der Abschluss der Ernte wird von jeher festlich begangen, auch die Kirchengemeinden in Hattingen feiern in diesen Tagen Erntedank. Die Termine:

Zum Familien-Gottesdienst zum Erntedankfest lädt die Evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel für Sonntag, 24. September, 10.30 Uhr, in die Wichern-Kirche (Johannessegener Straße 35) ein. Kinder und Erzieherinnen des Wichern-Kindergartens werden beteiligt sein, in der Kaffeepause gibt es Bastelangebote. Das Familienkirchenteam freut sich über mitgebrachte Erntegaben. Beim gemeinsamen Mittagessen im Anschluss gibt es eine bunte Gemüsesuppe.

Einen Familiengottesdienst zum Erntedank begeht auch die evangelische Kirchengemeinde Winz-Baak – und zwar am Sonntag, 24. September, 10.30 Uhr, im Gemeindezentrum an der Schützstraße 2. Mit wirken der Winz-Baaker Kinderchor und die Band „Taktvoll“. Im Anschluss gibt es Pfannengerichte, auch vegetarische, und anderes zu essen, um 13.30 Uhr wird die neue Foodsharing-Verteilstation eröffnet.

Die ev. Kirchengemeinden Welper-Blankenstein und St. Georg-Holthausen feiern Erntedank zusammen in der Scheune von Landwirt Peter Oberdellmann: am Sonntag, 24. September, 10.30 (Am Kneibel 3a). Parkplätze gibt es auf der Wiese an der Scheune. Im Gottesdienst werden auch drei Kinder getauft. Nach dem Gottesdienst gibt es Würstchen, vegetarische Kürbissuppe, Kuchen und Getränke. Die Kindergärten bieten ein Bienenbastelangebot an und Spiele mit dem Schwungtuch.

Auch der nächste „Vergiss mein nicht“-Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz, für Angehörige und Betreuende der Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen am Mittwoch, 27. September, 15 Uhr, steht unter dem Motto „Danke – Erntedank“. An die Heilige Messe in der Kirche St. Peter und Paul schließt sich ein gemütliches Beisammensein im Pfarrgarten (bei schönem Wetter) oder im Pastor-Schoppmeier-Haus, Bahnhofstraße 21, an. Gedacht ist der Gottesdienst für Menschen, deren Kurzzeitgedächtnis nicht mehr gut funktioniert, die aber gerne Lieder mitsingen, die sie vom Gottesdienst früher noch gut kennen. Für Vorabfragen von betreuenden Menschen ist Susanne Schade unter Tel. 02324 591928 erreichbar.

