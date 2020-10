So vergrault die Stadt Hattingen ihre Ehrenamtlichen

Seit zehn Jahren treffen sich die Bürger in Blankenstein zu ihrer Pflanzaktion. Auch am 7. November sollen wieder 8000 Blumenzwiebeln gesetzt werden, um dem Gethmannschen Garten ein Blumenmeer zu sichern. Vereine, Kitas, die Schule und viele Einzelpersonen setzen so ein Zeichen für Naturverbundenheit, aber auch für das Gemeinschaftsgefühl.

Beides hat die Stadt jetzt weggefräst. Die Blumenwiese ist zerstört worden. Wut und Enttäuschung sind groß in Blankenstein. Ein ganzer Stadtteil fühlt sich um den Lohn eines ehrenamtlichen Engagements gebracht, das auch von der Stadtverwaltung zu Recht immer wieder gelobt wurde. So geht man nicht mit seinen Bürgern um. Die Blankensteiner hätten vorab informiert, im besten Falle eingebunden werden müssen.

Die Stadt ist eine Wiederholungstäterin

Und es ist nicht das erste Mal, dass man im Rathaus an den Bürgern vorbei arbeitet. Gerade erst hat man die fleißigen Helfer im Bürgergarten auf der Rathauswiese brüskiert. Auch sie wurden von Planungen überrollt, in denen ihr Einsatz keine Rolle mehr spielt. Und auch die geplante Schließung des Schwimmbeckens in Niederwenigern ist noch in Erinnerung. Sie wurde erst nach Protesten zurückgenommen.

Den Blumenzwiebeln im Gethmannschen Garten hilft Protest nicht mehr. Für eine Aussprache aber ist es nie zu spät. Hinweise aus der Stadtspitze, man werde die Pläne nicht mehr ändern, klingen indes mehr nach einem „Basta“ und sind nicht sehr zielführend. Ehrenamtler sind tragende Stützen der Stadtgesellschaft. Sie müssen mitgenommen werden.