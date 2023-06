Wohnen So teurer ist das Wohnen jetzt in Hattingen geworden

Hattingen. Die Stadt Hattingen legt den Mietspiegel neu auf. Der Quadratmeterpreis ist in zwei Jahren um rund 3,6 Prozent gestiegen. Was noch wichtig ist.

Die Stadt Hattingen legt zum 1. Juni einen neuen qualifizierten Mietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen auf. Wer sich informieren möchte, kann in den kommenden Tagen die neue Mietspiegelbroschüre in den städtischen Dienststellen (Rathaus, Bürgerbüro, Fachbereich Soziales und Wohnen) und in den Geschäftsstellen der beiden Interessenverbände kostenlos mitnehmen. Wer es lieber digital mag, kann den Mietspiegel online unter www.hattingen.de herunterladen.

Der neue Mietspiegel ersetzt den bisherigen mit Stand vom 1. Juni 2021 und hat wieder eine Laufzeit von zwei Jahren. Eine wesentliche Anpassung: Seit 2021 ist die durchschnittliche Miete in Hattingen pro Quadratmeter von 6,62 Euro auf 6,86 Euro gestiegen.

„Die Steigerung um rund 3,6 Prozent ergab sich im Rahmen einer Stichprobenermittlung“, erklärt Ulrich Meding vom Fachbereich Soziales und Wohnen.

Der Vorteil eines Mietspiegels liegt darin, dass er auf einer breiten Informationsbasis das örtliche Mietpreisniveau abbildet. Der Mietspiegel erhöht die Transparenz des Mietwohnungsmarktes und leistet einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Konflikten zwischen den Vertragspartnern.

Er erleichtert und versachlicht die eigenverantwortliche Mietpreisbildung. Herausgeber des Hattinger Mietspiegels sind der Mieterverein, der Haus-, Grund- und Wohnungseigentümerverein und die Stadt Hattingen.

