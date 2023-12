Wetter So soll das Wetter an Silvester in Hattingen werden

Hattingen Viele hoffen darauf, das neue Jahr mit einem Feuerwerk zu begrüßen. Wie das Wetter dabei mitspielt, verrät ein Blick in die Prognose

Viele Menschen in Hattingen hoffen darauf, sich Feuerwerk im Freien anzusehen, um das neue Jahr 2024 zu begrüßen. Wie die Wetterprognosen dafür stehen.

Der Schirm sollte auf jeden Fall nicht fehlen, wenn man sich in den kommenden Tagen aus dem Haus wagt. Zumindest die Einkäufe haben am Samstag eine Chance, trocken ins Haus zu kommen: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent. Am Silvestertag dagegen liegt sie bei 70 Prozent, der Neujahrsspaziergang dann dürfte bei 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit fast komplett ins Wasser fallen.

Silvester- und Neujahrswetter: Das sollten Feierende und Spazierende in Hattingen beachten

Eine Stunde Sonne immerhin kann es am Samstag und Sonntag geben, am Sonntag allerdings eher am Morgen und Nachmittag, am Abend soll es regnen - schlechte Aussichten für das Feuerwerkzünden um Mitternacht. Und wer mit den Nachbarn anstoßen möchte auf der Straße, sollte lieber einen großen, stabilen Schirm mitnehmen. Denn zum Wasser von oben kommt noch böig auffrischender Wind. Unterhalb des Blankensteiner Krankenhauses hat es schon einen markanten Baum gefällt, der mit einem anderen beliebtes Fotomotiv war. In den kommenden Tagen könnten nach dem Regen mehr Bäume abknicken. Auch an der Isenbergstraße hat es schon Bäume erwischt. Vielleicht sollten sich Feuerwerkfreunde vorzugsweise mit Tischfeuerwerk eindecken.

Montag soll es trotz des vielen Regens drei Stunden am Morgen und Nachmittag Sonne geben. Wer es also schafft, die für einen Spaziergang zu erhaschen, hat Glück. Allerdings ist der Wind dabei lebhaft mit Böen, die eine Geschwindigkeit bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen. Da zeigt die Wetterfahne in den Wettervorhersagen schon rote Farbe.

Hochwasser unbedingt im Blick halten

Für Hattingen gibt es eine amtliche Warnung vor Windböen bis Samstag, 30. Dezember, 3 Uhr. Sie treten mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde gerechnet werden.

Für einen Spaziergang an der Ruhr sieht es eher schlecht aus, denn die Hochwassergefahr ist noch nicht gebannt. Wer wissen will, wie die Lage am Fluss ist, kann auch die Webcam des Ruhrverbandes nutzen, die über den genauen Pegelstand informiert. Zu finden ist sie auf www.ruhrverband.de/fluesse-seen/webcams/hattingen/

