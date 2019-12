So haben die EN-Behörden zum Jahreswechsel geöffnet

Die Kreisverwaltung weist auf ihre Öffnungszeiten zum Jahresende hin. Für fast alle Dienststellen gilt: Letzter Öffnungstag ist Freitag, 20. Dezember, erster Öffnungstag dann Donnerstag,der 2. Januar. Abweichende Regelungen gelten für die Zulassungsstelle in Witten-Herbede, das Jobcenter EN sowie die Abgabe von Proben zur Trichinenschau.

Zulassungsstelle

Bürger, die ein Fahrzeug an-, um- oder abmelden möchten, können dies noch am Montag, 23. Dezember, erledigen. Die Kfz-Zulassungsstelle in Herbede (Wittener Straße 100) ist an diesem Tag von 7.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Eine Vorab-Termin-Vereinbarung ist Pflicht – über die Internetseite www.en-kreis.de oder telefonisch bis Freitag, 20. Dezember unter 02336/93 0.

Jobcenter

Das Jobcenter EN richtet in seinen Regionalstellen an den Montagen 23. und 30. Dezember sowie am Freitag, 27. Dezember jeweils vormittags eine eingeschränkte Dienstbereitschaft für Notfälle ein.

Veterinäramt

Der letzte reguläre Transport von Proben zur Trichinenschau findet am Donnerstag, 19. Dezember um 8.30 Uhr statt. Zwischen Weihnachten und Neujahr nimmt das Veterinäramt im Schwelmer Kreishaus am Freitag, 27. Dezember zwischen 9:30 und 10:30 Uhr Proben an. Wer dieses Angebot nutzen möchte, muss das Veterinäramt über den Lieferanteneingang auf der Rückseite des Kreishauses am unteren Parkdeck betreten. Ansprechpartnerin ist Anne Schrey, 02336/93 2484.

Leitstelle

Wer in Notfällen zwischen Montag, 23. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar eine Dienstleistung der Kreisverwaltung benötigt, erhält Hinweise zur Erreichbarkeit durch eine Bandansage. Diese ist unter der zentralen Telefonnummer des Kreises (02336/93 0) abrufbar. Zudem gelten für ausgewählte Dienststellen – darunter das Gesundheitsamt sowie das Umweltamt – Bereitschaftsdienste wie an normalen Wochenenden und Feiertagen. Ihre Erreichbarkeit ist über die Leitstelle sichergestellt.

Abfall

Die Abfallumladeanlagen in Gevelsberg, Hundeicker Straße 24-26, und Witten, Bebbelsdorf 73, sind an Heiligabend und Silvester für private Anlieferer von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen am Freitag, 27. Dezember, Samstag, 28. Dezember und Montag, 30, Dezember bleiben an den Umladeanlagen unverändert. In Gevelsberg lauten sie 13 bis 16 Uhr beziehungsweise 9 bis 12 Uhr (Samstag), in Witten 8 bis 16.30 Uhr beziehungsweise 9 bis 12 Uhr (Samstag).