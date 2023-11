Die Polizei beschreibt die Masche der Trickbetrüger in Hattingen.

Seniorin (83) aus Hattingen fällt auf Trickbetrüger herein

Hattingen. Schaden in fünfstelliger Höhe: Eine Seniorin (83) aus Hattingen ist auf Trickbetrüger hereingefallen. Die Polizei beschreibt deren Vorgehen.

Eine Seniorin aus Hattingen ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor deren Vorgehen.

Das ist passiert: Am vergangenen Freitag meldete sich gegen 19 Uhr eine weibliche Stimme telefonisch bei einer 83-jährigen Hattingerin. Die Person am Telefon gab sich als Polizeibeamtin aus Wuppertal aus und schilderte der Seniorin, dass ihr Sohn einen Autounfall gehabt habe, bei dem ein Kind tödlich verunglückt sei und weitere Personen schwer verletzt. Aus diesem Grund sei er nun festgenommen. Sie könne allerdings die Untersuchungshaft durch die Zahlung einer Kaution abwenden.

Die Seniorin bereitete wie verlangt Bargeld sowie weitere Wertgegenstände – u.a. Schmuck – in fünfstelligem Wert für die Abholung in einer Kassette vor. Diese wurde am selben Abend von einer Frau vor ihrer Haustür abgeholt. Wenig später fiel der Betrug auf und die 83-Jährige erstattete Anzeige.

Täterbeschreibung

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: junge Frau; 1,65 bis 1,75 Meter groß; dunkles Haar- dunkle Kleidung. Zeugenhinweise unter 02324 9166-6000.

Die Polizei weist darauf hin, dass weder sie noch die Justiz jemals um Geld oder Wertgegenstände bitten wird. „Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte!“

