Seniorenbeirat in Sprockhövel soll abgeschafft werden

Seit 40 Jahren gibt es in Sprockhövel einen Seniorenbeirat, der sich um die Belange älterer Mitbürger kümmert. Nach der Kommunalwahl soll der neue Stadtrat am 10. Dezember in seiner Sitzung über eine veränderte Hauptsatzung beraten. Mit der Einführung eines Ausschusses für Senioren und Demografie soll der Seniorenbeirat abgeschafft werden. Dagegen regt sich Widerstand.

Ausschuss soll Beirat ersetzen

In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Sabine Noll (CDU) kritisiert der Beiratsvorsitzende Peter Rust die Planung, die das Gegenteil von Bürgernähe und Bürgerbeteiligung und von Noll noch im Wahlkampf als wichtige Ziele hochgehalten worden sei. Unter § 9 „Ausschüsse“ der neuen Hauptsatzung wird in der Tat nur der Behindertenbeirat aufgeführt, in einem beigefügten Kommentar wird argumentiert, aufgrund der Einrichtung eines Ausschusses für Senioren und Demografie könne „auf einen zusätzlichen Seniorenbeirat verzichtet werden“.

Vorsitzender verweist auf Erfolge

Rust, der sich auch mit Argumenten der Landesseniorenvertretung munitioniert, erinnert an die zahlreichen Organisationen wie Awo, VdK, Gewerkschaften, Sportvereine und Altenheime und Freiwilligenbörse, die ihre Alltagserfahrungen mit älteren Menschen in den Beirat tragen und der sie dann an die entsprechenden Fachausschüsse weitervermittelt. „Viele Beiträge dieser Organisationen haben zu Aktivitäten des Seniorenbeirates beigetragen“, schreibt Rust. Einer der vielen Erfolge sei etwa die Barrierefreiheit in Rathaus, Bürgerbüro, Hausarztzentrum und an Bushaltestellen.