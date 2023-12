Schwimmcontainer kommt später als geplant nach Hattingen

Hattingen Schwimmverein Hattingen kümmert sich um die Vergabe von Schwimmzeiten. Was der Grund für die Verzögerung ist, wie die Nachfrage ist.

Der Schwimmcontainer kommt später als gedacht nach Hattingen. Jochen Lumbeck vom Schwimmverein Hattingen 1968 e.V. erklärt den Grund.

Eigentlich hatte es noch in diesem Jahr losgehen sollen mit dem Schwimmtraining in dem riesigen Container. Doch das gelingt nun nicht mehr.

Schwimmcontainer erreicht Hattingen später

„Es gibt Lieferschwierigkeiten“, sagt Vereins-Geschäftsführer Lumbeck, „das Übliche: Material und Personal fehlen“. Doch nun sei der nach den Wünschen des Schwimmvereins umgebaute See-Container für den 15. Februar 2024 angekündigt.

Das Modellprojekt Narwali beschert in NRW allen fünf Regierungsbezirken einen Schwimmcontainer. Projektträger für den Bezirk Arnsberg ist der Schwimmverein Hattingen 1968. Der will den Container in Absprache mit dem Kreissportbund Ennepe-Ruhr e.V. so: Das Becken soll sieben mal drei Meter groß sein, eine Gegenstromanlage haben, damit später auch Leistungsschwimmer hier trainieren können. Zunächst ist das Ziel aber, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen überall eine Gelegenheit zu geben, das Schwimmen zu lernen.

Jochen Lumbeck ist Vorsitzender des Schwimmvereins Hattingen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der Container wird auf einem Auflieger stehen. Zwei Umkleiden, eine Dusche, Föhn – alles wird vorhanden sein. Auch eine Toilette wird es geben. Der Boden soll außerdem absenkbar sein. Über eine App wird der Verein die Wasserwerte kontrollieren und steuern können, auf dem Dach wird zur Überwachung eine Kamera angebracht.

Schwimmverein Hattingen gibt Tourenplan später bekannt

Wo er dann stehen zuerst stehen wird, verrät der Organisator noch nicht: „Der Tourenplan und die Belegungsliste geben wir dann bekannt, wenn sicher ist, dass der Container dann kommt. Alles andere ergibt keinen Sinn.“

Doch Lumbeck kann schon dies sagen: „Wir sind bis Mitte 2025 dicht.“ Lediglich im Sommer 2025 sei noch eine Belegung möglich, Interessierte können sich beim Schwimmverein melden per E-Mail an die Adresse kontakt@schwimmvereinhattingen.de.

Wasserkontrolle via App

Im Februar erst hatte der Schwimmverein Hattingen als damals einer von 14 Vereinen in Nordrhein-Westfalen das „Gesund und fit im Wasser und an Land-Vereinszertifikat“ verliehen bekommen. Grundlage für diese Auszeichnung durch den Schwimmverband NRW ist die Erfüllung von mehreren Kriterien in den Bewertungsfeldern Gesundheit, Ausbildung, Events, Schwimmen lernen und Gesellschaft. Ab März hatte sich der Verein dann um den Schwimmcontainer beworben.

Das Projekt Narwali ist entstanden, weil die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen zurückgegangen ist. Eine Ursache ist die Corona-Pandemie. Die Schwimmcontainer sollen eine wendige, bezahlbare Alternative zu teuren Schwimmbädern bieten, die sich viele Kommunen gar nicht oder nicht mehr in ausreichender Zahl leisten können.

