Schüsse auf Zeitungsboten - 33-jähriger schwer verletzt

Hattingen. Ein 33-jähriger Hattinger ist am Samstagmorgen von einem Angreifer beschossen worden. Der Tatablauf ist mysteriös - die Motivlage unklar.

Mysteriöser Anschlag am frühen Morgen: Durch mehrere Schüsse wurde ein 33-jähriger Hattinger am Samstag gegen 03:10 Uhr schwer verletzt. Der Mann ging zu diesem Zeitpunkt seiner Tätigkeit als Zeitungsbote auf der Straße am Schellenberg nach. Durch die Schüsse wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und konnte vom Tatort fliehen. Er hat anschließend selbst die Polizei alarmiert.

Den Beamten habe er den Tatablauf geschildert: Er sei in seinem Fahrzeug unterwegs gewesen als er auf der Straße einen ihm unbekannten Mann neben einem Pkw stehend gesehen habe. Dieser habe plötzlich aus seinem Fahrzeug eine Waffe geholt - und anschließend mehrere Schüsse auf das Opfer abgegeben.

Anschließend sei der Tatverdächtige geflohen. Intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen laufen noch. Der mutmaßliche Schütze soll mit einem Pkw unterwegs gewesen sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben.

Die Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt auf Hochtouren insbesondere was die Motivlage betrifft und sucht weitere mögliche Zeugen. Diese können sich melden unter der: 02331 986 2066. (red)

