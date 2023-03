Schüsse auf Boten in Hattingen: Polizei sucht Rollerfahrer

Der Tatort: Am Schellenberg in Hattingen hat in der Nacht zum 11. März ein Mann auf einen Zeitungsboten geschossen.

Hattingen. Nach den Schüssen auf einen Zeitungsboten in Hattingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nun wird ein Rollerfahrer gesucht.

In dem versuchten Tötungsdelikt am Schellenberg in Hattingen ermittelt die Polizei, trotz Festnahme eines Tatverdächtigen, auch weiterhin auf Hochtouren. Ermittlungen haben nun einen Hinweis darauf ergeben, dass am Samstag ein Roller in direkter Tatortnähe gefahren sein soll.

Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin soll sich in der Zeit zwischen 2.45 Uhr und 3.15 Uhr auf der Sprockhöveler Straße befunden haben. Die Polizei erhofft sich, dass der Fahrer oder die Fahrerin weitere wichtige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02331 9862066 zu melden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Am vergangenen Samstag (11.3.) war ein 33-jähriger Hattinger Zeitungsbote angeschossen worden. Mitten in der Nacht, um 3.10 Uhr, wurde auf das Auto des Mannes gefeuert, der gerade in Hattingen-Holthausen auf seiner Tour war. Das Opfer hatte mit dem Auto fliehen können, wurde aber schwer verletzt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Sehr schnell nach der Tat schon hat die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen können. Die Spur führte über Berlin zu einem Oberhausener. Das Motiv liegt unterdessen noch völlig im Dunkeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen